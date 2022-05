Vrijdag in 'Meldpunt': problemen met zonnepanelen

Leveringsproblemen van zonnepanelen of bijbehorende omvormers, kortsluiting en overbelasting van het stroomnet. Zonnepanelen zijn nuttig en gewild vanwege de hoge energiekosten. Maar de aanschaf en het gebruik ervan verlopen lang niet altijd vlekkeloos.

Wat is hier aan te doen? Dat is vrijdag te zien in 'Meldpunt' bij MAX op NPO 2.

Overbelast

Benedict Boelen heeft er bijna een halfjaar op moeten wachten, maar eindelijk heeft hij zijn twaalf zonnepanelen. Het bedrijf dat ze bij hem installeert heeft een wachtlijst van ruim honderd klanten. Er is een groot tekort aan materiaal, grondstoffen en technisch personeel.

Wil en Kik Huisman kopen in 2013 veertien zonnepanelen. De eerste jaren brengen ze veel stroom op. Maar sinds drie jaar loopt de opbrengst terug. Het terug leveren van stoom is in die regio een probleem. Om bij mooi weer overbelasting van het netwerk tegen te gaan, schakelen de omvormers uit. Dat gebeurt nog vaker als de buurman dertig zonnepanelen laat installeren. Wat kan de netbeheerder doen om de capaciteit te vergroten?

Verder bekijkt 'Meldpunt' innovaties op het gebied van zonne-energie. Zo worden nu daken volledig bedekt met zonnepanelen en bestaan er klassieke dakpannen met zonnecellen, wat interessant is voor oudere huizen.

Elles de Bruin bespreekt problemen met zonnepanelen en innovaties met Wijnand van Hooff van Holland Solar, de brancheorganisatie van de zonne-energiesector en met PvdA Tweede Kamerlid Joris Thijssen.

Verder in 'Meldpunt': Gerrit en Hella Moerman boeken in 2020 een reis naar Zuid-Afrika bij Van Geldorp Reizen. Omdat de reis vanwege corona niet kan doorgaan, ontvangt het stel een voucher ter waarde van ruim tienduizend euro. De familie Moerman wil hun geld terug, maar het reisbureau wil de reis alleen verplaatsen. Als het reisadvies voor Zuid-Afrika de kleurcode oranje blijft houden, vragen ze nogmaals hun geld terug. Ze krijgen wederom nul op het rekest. Afgelopen najaar sluit Van Geldorp Reizen zijn bedrijf en annuleert de reis. Kan de familie nu nog aanspraak maken op de reissom? MAX Ombudsman Jeanine Janssen duikt in de zaak en zoekt naar een oplossing.

