Vrijdag in 'Meldpunt': pas op voor schulden in een erfenis

Een erfenis ontvangen lijkt financieel voordelig, maar het kan ook een blok aan het been worden als de erfenis schulden bevat. Hoe voorkomt u dat u schulden nalaat en wat moet u doen als u vanwege mogelijke schulden onzeker bent over het accepteren van een erfenis?

Jurriaan en Manon Momberg krijgen bij het overlijden van hun vader te maken met een schuld van 268 duizend euro. Hun vader blijkt die namelijk nog te hebben bij de Belastingdienst. Vier jaar later hebben ze hier nog steeds slapeloze nachten van. De meeste mensen accepteren, vaak zonder dat ze het zelf in de gaten hebben, automatisch een erfenis na het overlijden van een familielid of partner. Later blijkt dat ze daarmee ook de schuld van de overledene hebben overgenomen. Een schuld bij de Belastingdienst of een hypotheek kunnen dan ook een behoorlijke aanslag zijn. Wat u hiertegen kunt doen of hoe u dit kunt voorkomen, bespreekt Elles de Bruin in de studio van Meldpunt met erfrechtadvocaat Joost Diks en notaris Lucienne van der Geld.

En verder: meubelaankoop ontbinden vanwege lange levertijden

Betty Huismans (75) koopt meubels bij woonwinkel Woonsquare en doet een aanbetaling van 580 euro. Als mevrouw Huismans de door haar bestelde bank ophaalt, blijkt de bestelde relaxfauteuil er nog niet te zijn. Toch moet mevrouw Huismans het hele aankoopbedrag betalen, want alle meubels zijn door Woonsquare op één bon gezet. Omdat mevrouw alleen voor de bank wil betalen, krijgt ze die van Woonsquare niet mee. Als weken later de levertijd van de stoel wordt overschreden, ontbindt mevrouw Huismans de gehele aankoop en wil ze haar aanbetaling terug, maar daar gaat Woonsquare niet mee akkoord. Óf ze haalt alles op, óf ze annuleert de order en betaalt 1.125 euro annuleringskosten. MAX Ombudsman Jeanine Janssen duikt in deze kwestie en doet verslag.

'Meldpunt', vrijdag 17 januari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.