Vrijdag in 'Meldpunt': pas op voor hoge zorgkosten in het buitenland

Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

Wie in de voorjaarsvakantie naar het buitenland gaat, doet er goed aan om voor vertrek de verzekering te controleren. Want wie niet goed is verzekerd, kan bij een ziekenhuisopname met hoge zorgkosten geconfronteerd worden.

Welke verzekering heb je nodig? En wat te doen als je iets overkomt?

Ron Boszhard en zijn partner Emilie Rozenga zijn op vakantie in Turkije als Emilie hevige nekpijn krijgt. Uit een MRI-scan in een particuliere Turkse kliniek blijkt volgens de Turkse arts dat mevrouw direct geopereerd moet worden. Doet ze dat niet dan kan er, volgens de arts ter plaatse, blijvend letsel ontstaan. Ron belt met de ASR Alarmcentrale en vraagt om toestemming voor de operatie. Als hij twee uur later nog niets heeft gehoord en de arts ter plaatse zich zorgen maakt, kiest het stel voor de operatie. Maar eenmaal thuis horen ze dat zorgverzekeraar ASR de rekening van 11.000 euro niet wil vergoeden. Hoe voorkom je hoge medische kosten op vakantie? Dat bespreekt Elles de Bruin met Angela Looyé van alarmcentrale Eurocross. En verder: MAX Ombudsman daagt pensioenfondsen voor rechter

Duizenden voormalig PTT-medewerkers ontvangen volgens MAX Ombudsman Rogier de Haan van hun pensioenfondsen KPN en PostNL een te laag pensioen. Het gaat om de pensioenaanvulling samenvallende diensttijd en vrouwen die na de privatisering van de PTT steeds minder pensioen kregen. Bij het echtpaar Theo en Riet Köhlen spelen beide pensioenproblemen. Ze werkten decennialang lang voor PTT, maar werden naar eigen zeggen voor tienduizenden euro’s gekort na de privatisering van de postbedrijf. 'Er is diefstal gepleegd', zegt Theo, die al jaren strijdt tegen dit onrecht. Riet: 'Dit kan toch eigenlijk niet. En toch gebeurt het.' In de studio geven Rogier de Haan en advocaat Teun Huijg een toelichting op de komende rechtszaak, waarin zij namens de gedupeerden pleiten voor de nabetaling van hun misgelopen pensioen. 'Meldpunt', vrijdag 7 februari om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.