Vrijdag in 'Meldpunt': overgang onderschat als oorzaak medische klachten

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

Fysieke en psychische klachten bij vrouwen van middelbare leeftijd worden vaak veroorzaakt door de overgang, maar lang niet alle huisartsen hebben hier oog voor. Dat stelt de Dutch Menopause Society in Meldpunt'.

Christien Schmitz krijgt op haar 47ste last van kwalen die ze nooit eerder heeft gehad, zoals migraine-aanvallen, slaapproblemen, vermoeidheid, stemmingswisselingen en nachtzweten. Christien denkt dat de overgang pas later komt en beperkt blijft tot af en toe een opvlieger, zoals bij haar moeder. De klachten houden aan. Behalve zijzelf lijden ook haar gezin, werk en sociale leven onder de verschijnselen. Haar huisarts neemt haar klachten niet serieus.

Burn out

De overgang blijkt een blinde vlek bij meer huisartsen in Nederland; in hun opleiding is er ook weinig aandacht voor. Ook arbo-artsen en werkgevers denken vaak niet aan de verstrekkende gevolgen van de overgang waardoor vrouwen met 'een burn-out' thuis zitten, terwijl ze in de overgang zitten.

Christiens huisarts stelt voor de pil weer te gaan slikken. Zelf wil ze liever een hormoonbehandeling die in Duitsland, de Verenigde Staten en Australië gebruikelijk is. Maar het Nederlandse huisartsenprotocol staat dit niet toe. Wordt het geen tijd voor een aangepast beleid?

Elles de Bruin maakt voor MAX en Radio1 de podcast 'Opvliegers' en deed onderzoek naar overgangsklachten van vrouwen die deel uitmaken van het MAX Opiniepanel. Het verhaal van Christien Schmitz en Elles haar eigen ervaringen blijken te worden gedeeld door veel meer vrouwen. Maar kennelijk rust er een taboe op dit onderwerp.

In de studio een gesprek met gynaecoloog Henk Oosterhof van de Dutch Menopause Society, onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en Eveline Bakker oprichtster van Stichting Vuurvrouw, een platform van 12.000 vrouwen in de overgang.

Geplunderd

MAX Ombudsman Rogier de Haan duikt in een bankfraudezaak. Ebele van der Meulen is met zijn vrouw, dochter en twee honden op vakantie in Italië. Als zij een bezoek brengen aan Florence rekent meneer op het station met zijn pinpas tramkaartjes af. De volgende dag blijkt zijn pinpas verdwenen en zijn bankrekening geplunderd. Hij is 1500 euro kwijt. Kennelijk hebben criminelen zijn pincode afgekeken en daarna zijn bankpasje gestolen. Zijn bank ING wil de schade niet vergoeden omdat onduidelijk is hoe de bankpas en pincode in handen zijn gekomen van de dieven. De MAX Ombudsman probeert de bank op andere gedachten te brengen.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 13 november om 19.20 uur op NPO 2.