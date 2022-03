Vrijdag in 'Meldpunt': ook ouderen ervaren seksueel grensoverschrijdend gedrag

Dat seksueel grensoverschrijdend gedrag ook voorkomt bij ouderen, blijkt uit een enquête van 'Meldpunt' onder ruim 3000 deelnemers van het MAX Opinie Panel. Maar liefst 45 procent maakte het ooit mee, en 12 procent ook na het 65ste levensjaar.

Door een opstapeling van ervaringen voelen de oudere slachtoffers zich onveilig en vermijden ze contact. Twee vrouwen doen vrijdag hun verhaal in 'Meldpunt'.

Bezoedeld

Akkie Klaver (74) is in haar leven twee keer verkracht. De eerste keer als meisje van 15 jaar en daarna op volwassen leeftijd. Sindsdien is zij het vertrouwen in mannen kwijt. Ze is wel gelukkig getrouwd met haar man Lute, maar de ervaringen uit het verleden blijven traumatisch. Haar man mag haar niet te hard knuffelen en op bepaalde plekken niet aanraken. Op een tuinfeest ter ere van haar 65-jarige verjaardag geeft de echtgenoot van haar goede vriendin een tik op haar billen terwijl ze haar vriendin een knuffel geeft. ‘Ik kon niet reageren’, vertelt mevrouw Klaver in 'Meldpunt'. ‘Ik verwachte het niet. Dat voelde zo vies. Ik voelde me bezoedeld.’

De respons op de enquête van 'Meldpunt' is bijzonder hoog, zeker voor zo’n gevoelig onderwerp. Vrouwen spreken van misbruik door familieleden of door een wandelmaatje, huisarts of fysiotherapeut. Ook mannen reageren met verhalen van misbruik door priesters of door een meerdere in de marine.

Van de deelnemers maakt 12 procent seksueel grensoverschrijdend gedrag boven de 65 jaar mee. De ervaringen lopen uiteen van opmerkingen en intimidatie tot ongewenste aanrakingen, aanranding en verkrachting. Ook bij het daten onder ouderen gaat het soms mis waardoor vrouwen besluiten hier maar helemaal mee te stoppen.

In de meeste gevallen is de dader een oppervlakkige kennis (45 procent) maar vaak ook een goede vriend (37 procent) die dichtbij staat of stond.

De 68-jarige Loes maakt het mee met haar eigen man. Loes (niet haar echte naam) vertelt in Meldpunt anoniem dat haar man na zijn pensionering neerslachtig wordt en verslaafd raakt aan alcohol. Tot twee keer toe verkracht haar man haar.

Volgens Gerda de Groot van Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum voor seksueel geweld, moet er meer onderzoek komen naar seksueel grensoverschrijdend gedrag bij ouderen. Ze spreekt hierover met Elles de Bruin in de studio waar ook seksuoloog Peter Leusink toelichting geeft.

Annuleringskosten

Verder in 'Meldpunt': mag een reisorganisatie annuleringskosten rekenen als de bestemming van een reis verandert en de reiziger daarom van de reis afziet?

Tini van Stee (93) ligt overhoop met reisorganisatie Senior Vakantie Plan. Ze zou in december een kerstreis maken naar Dwingeloo. Ze kiest deze bestemming omdat ze daar eerder is geweest en omdat ze daar familie en bekenden kan bezoeken tijdens haar verblijf. De teleurstelling is groot als Senior Vakantie Plan zonder overleg de bestemming Dwingeloo verandert in het Friese Eernewoude. Mevrouw Van Stee ziet af van de reis en eist de complete reissom terug. Maar de reisorganisatie rekent annuleringskosten die mevrouw Van Stee niet wil betalen.

Elles de Bruin spreekt er over met MAX Ombudsman Jeanine Janssen en Elke Kuipers van Senior Vakantie Plan.

'Meldpunt', vrijdag 11 maart om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.