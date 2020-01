Vrijdag in 'Meldpunt': minister De Jonge over aanpak gebrek aan verpleeghuisplekken

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

Circa 20.000 kwetsbare ouderen zijn toe aan verzorging in een verpleeghuis maar krijgen dit niet omdat er geen plek is. Honderden nieuwe verpleeghuizen zijn nodig.

Hoe gaat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) deze monsteropdracht uitvoeren? Presentatrice Elles de Bruin gaat langs bij de minister en vraagt hem het hemd van het lijf over verpleeghuiszorg. Het is te zien in 'Meldpunt' op vrijdag 10 januari om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

In juni en november 2019 liet 'Meldpunt' zien dat de wachtlijsten in de verpleeghuiszorg hard oplopen. Met in deze uitzendingen schrijnende voorbeelden van ouderen die het thuis niet meer redden, maar ook niet terecht kunnen in een verpleeghuis. Om de 20.000 wachtende ouderen de zorg te bieden die ze nodig hebben, zijn accuut 200 nieuwe verpleeghuizen nodig. Maar ook dat is nog niet genoeg, want de komende jaren zal door de vergrijzing de vraag naar verpleeghuiszorg hard toenemen.

Minister De Jonge stelt dat de zorgkantoren, de wettelijke plicht hebben om voor voldoende capaciteit te zorgen. Hoe krijgt hij de zorgkantoren, gemeentes en zorgaanbieders zo ver dat zij daadwerkelijk gaan bijbouwen?

In de studio reageren Caro Verlaan (zorgkantoor CZ), Ronald Schmidt (bestuurder Cordaan) en Toosje Valkenburg (huisarts) op de uitlatingen van de minister.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 10 januari om 19.20 uur op NPO 2.