Vrijdag in 'Meldpunt': Klachtenstroom door geluidsoverlast padelbanen

Geluidsoverlast door padelbanen zorgt voor een klachtenstroom van omwonenden in heel het land. Deze mengvorm van tennis en squash wordt in de buitenlucht gespeeld en stijgt hard in populariteit. Omwonenden hebben last van de lichtmasten en het continue getok van de bal.

Waar banen worden bijgebouwd, protesteren omwonenden uit vrees voor overlast. Dit is vrijdag te zien in 'Meldpunt'.

Bij padel spelen twee koppels tegen elkaar op een buitenbaan. Het is een vorm van tennis waarbij ook de glazen wand van de baan gebruikt mag worden. Momenteel zijn er circa 650 padelbanen op 290 locaties in ons land en dit aantal banen groeit sterk. In zeker veertien gemeentes klagen omwonenden over het geluid en de lichtmasten. In Wassenaar lopen acht rechtszaken tegen een padelbaan. In Nijmegen hebben 42 bewoners bezwaar ingediend tegen de uitbreiding van een padelbaan.

Annemarie Snoodijk woont in Bennebroek dichtbij een padelbaan en wordt hoorndol van het geluid van de bal. 'Ik word er neurotisch van', zegt Snoodijk. 'Het werkt op mijn zenuwen, het is slopend.' Omdat het balcontact intensiever is en via de glazen achterwand gespeeld wordt, geeft padel meer geluidsoverlast dan tennis.

Marcel Elfrink uit Apeldoorn maakt met buurtbewoners bezwaar tegen de aanleg van drie nieuwe padelbanen bij tennisvereniging Daisy, één van de oudste tennisverenigingen van ons land.

In de studio reageren Frederik Everaars, Meld Overlast Padelbanen, en Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Verder in 'Meldpunt'

Zijn uw rechten bij een aankoop in een winkel anders dan bij een online aankoop? Levert Klooster koopt bij winkelketen Expert een draadloze geluidsbox van het merk Sonos. Thuisgekomen blijkt deze speaker niet aan te sluiten op zijn tv, waarop meneer Klooster hem wil ruilen voor een ander product. Echter, Expert neemt de speaker niet terug. 'Ruilen binnen acht dagen is geen wet, maar een gunst', zegt de medewerker van Expert. Klopt dat wel? En wat weet winkelend publiek over het consumentenrecht? MAX Ombudsman Jeanine Janssen reageert in de studio.

