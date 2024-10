Vrijdag in 'Meldpunt': in de cel na foutje met de zelfscan Hilversum, 30 oktober - Een vergeten boodschap bij de zelfscankassa van Albert Heijn kan leiden tot een boete van 181 euro.

En wie daarmee niet akkoord gaat, kan urenlang vastgehouden worden door de politie. Dat overkomt een vrouw en haar dochter in Amsterdam. Zijn deze maatregelen niet buitenproportioneel, als aangetoond kan worden dat er geen opzet was? Het antwoord op die vraag is te zien in 'Meldpunt'.

Door de zelfscankassa is winkeldiefstal in supermarkten toegenomen. Winkeliers wapenen zich hier tegen met controles en boetes. Sommige onschuldige klanten worden hier juist weer slachtoffer van.

In de cel

Marianne Kuiper (63) en haar dochter Fauve doen voor een bedrijfsfeestje wat boodschappen bij een Albert Heijn in Amsterdam en rekenen af bij de zelfscankassa. Omdat er ook persoonlijke boodschappen tussen zitten, is er verwarring bij beiden tijdens het scannen. Als mevrouw Kuiper een plastic tas zoekt voor de producten, scant haar dochter door. Na betaling worden ze aangehouden door een beveiliger. De plastic tas is niet gescand, net als een bakje druiven en een reep chocolade. De rest van alle boodschappen wel, waaronder veel duurdere producten. Een zakje sla is per ongeluk zelfs twee keer gescand. Een misverstand, zegt mevrouw Kuiper. Maar volgens de beveiliger moet ze een boete van 181 euro betalen. Mevrouw weigert. Daarop worden zij en haar dochter door de politie afgevoerd, in een cel gezet en vier uur lang verhoord. Na middernacht worden ze vrijgelaten. Hoewel de officier van justitie schrijft dat ze ‘ten onrechte zijn aangemerkt als verdachten', legt Albert Heijn ze een winkelverbod van een jaar op. Elles de Bruin praat in de studio van 'Meldpunt' over de zaak met advocaat Mireille Veldman en Arie Jan van Os van SODA, een organisatie die winkeldieven aansprakelijk stelt voor schade bij winkeliers.

En verder: een onbekende beller die beweert gebeld te zijn

'Meldpunt' ontvangt verhalen van kijkers die zeggen wel drie keer per dag gebeld te worden door een onbekende beller. Als ze opnemen, zegt de beller gebeld te zijn door dit nummer. Het is het gevolg van spoofing, waarbij criminelen mensen proberen op te lichten met gebruik van 06-nummers van onbekenden. Ethisch hacker Sijmen Ruwhof legt uit hoe de criminelen te werk gaan. Elles de Bruin bespreekt dit met Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk.

'Meldpunt', vrijdag 1 november om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.