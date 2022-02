Vrijdag in 'Meldpunt': Hoge prijs voor onduidelijke dakreparatie

Sommige klusjesmannen komen ongevraagd aan de deur voor het schoonmaken van de dakgoot of het vegen van de schoorsteen. Het echtpaar Koudijs laat zo'n bedrijf het dak op en moet na anderhalf uur 1.500 euro betalen.

Maar welke werkzaamheden heeft het bedrijf uitgevoerd? En is dat het hoge bedrag waard? Daarover gaat 'Meldpunt' vrijdag.

Dure werkzaamheden aan dak

Jo (83) en Hein Koudijs (85) wonen in een eengezinswoning in Waalre. Als een klusbedrijf zich aan de deur meldt om voor 20 euro de dakgoten schoon te maken, komt dat meneer Koudijs goed uit. Hij vermoedt een lekkage aan zijn dak en vraagt het bedrijf daar naar te kijken. Maar volgens het bedrijf is er veel meer aan de hand en zijn er ook problemen met de schoorsteen en de nokvorsten. Ze maken een mondelinge prijsafspraak: als het echtpaar 1.500 euro contant betaald, worden de problemen opgelost. Maar als de twee werklieden na 1,5 uur klaar zijn, voelt het echtpaar zich opgelicht.

Als het klusbedrijf niet reageert op hun aangetekende brief, schakelen ze MAX Ombudsman Jeanine Janssen in. Zij stuurt specialist Nikos Kounoupiotis, expert bij de branchevereniging voor klusbedrijven (VLOK), het dak op. Wat is er nu eigenlijk aan het dak gedaan en zijn de uitgevoerde werkzaamheden het betaalde bedrag van 1.500 euro waard? Jeanine Janssen haalt met de bevindingen van de expert verhaal bij het desbetreffende klusbedrijf. Het bedrijf blijkt een oude bekende van 'Meldpunt' te zijn.

Werkloze 50-plusser krijgt moeilijk baan

Nog nooit zijn er zoveel vacatures geweest als nu. Maar ondanks de krapte op de arbeidsmarkt komen werkloze 50-plussers moeilijk aan de bak. Ook Michiel Keizer (60) en Guido Pot (58) zitten met hun jarenlange werkervaring thuis. Waarom hebben zij na het versturen van tientallen sollicitaties geen nieuwe baan gevonden?

Journalist Sander de Kramer maakt zich in samenwerking met de gemeente Rotterdam sterk voor de oudere werkloze. Het gaat naar bedrijven om ze te overtuigen oudere werknemers aan te nemen. Deze keer neemt hij Patricia Kristo (51) mee naar een communicatiebedrijf. Zal ze worden aangenomen? In de studio praat Elles de Bruin over dit onderwerp met Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV en CDA Tweede Kamerlid Hilde Palland.

'Meldpunt', vrijdag 11 februari om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.