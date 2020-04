Vrijdag in 'Meldpunt': het drama slapeloosheid

Bijna een kwart van de Nederlanders kan de slaap niet vatten. Helemaal in deze onzekere tijden van corona is slapeloosheid een groot en onderschat probleem. Waar komt dit vandaan en wat is hieraan te doen?

Dat is te zien in 'Meldpunt', op vrijdag 10 april om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Ans Borgers (66) krijgt moeite met slapen als zij in oktober 2019 met pensioen gaat. Ze ligt urenlang wakker zonder duidelijke aanleiding. Haar man valt binnen een paar minuten in slaap en slaapt de hele nacht door. Vaak gaat zij na een paar uur woelen en draaien naar beneden om een tijdschrift te lezen of thee te drinken.

De coronacrisis vergroot haar probleem, omdat ze hierdoor extra zorgen heeft. Haar man is hartpatiënt en de broer van een goede vriendin, een vitale man van 66 jaar, overleed onlangs aan corona. Hoe deal je met deze grote zorgen? Is er een manier om zonder slaapmedicatie deze slapeloosheid aan te pakken?

Presentator Elles de Bruin gaat met mevrouw Borgers naar een slaapcentrum om onderzocht te worden door slaapprofessor Eus van Someren. Hij geeft in de studio toelichting op zijn onderzoek. Ook slaaptherapeut en psycholoog Barbara Mulder is te gast.

Ziekenhuiszorg

En verder: door de coronamaatregelen en de topdrukte in de ziekenhuizen ligt de reguliere zorg al weken stil. Een stuwmeer aan uitgestelde operaties en andere niet-coronabehandelingen ontstaat. Veel patiënten verkeren in onzekerheid omdat er geen of minder MRI-scans of biopten van verdacht weefsel worden gemaakt.

Paul Hermans is behalve long-, ook hartpatiënt. Een echo van zijn hartkleppen is uitgesteld. Hij maakt zich zorgen. Wanneer komt de reguliere zorg weer op gang? En hoe wordt de opgelopen achterstand dan ingehaald? Dianda Veldman van Patiëntenfederatie NL geeft vrijdag in de studio commentaar.

