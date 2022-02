Vrijdag in 'Meldpunt': Harde maatregelen nodig om digitale criminelen te stoppen

De omvang van digitale criminaliteit in Nederland vliegt de pan uit. Bij Fraudehelpdesk nam het aantal meldingen in 2021 met 50 procent toe ten opzichte van het jaar ervoor. Burgers moeten alert zijn op foute phishingmails, vreemde telefoontjes en Whatsappfraude.

Worden zij slachtoffer dan adviseert justitie aangifte te doen. Maar daarnaast is een hardere aanpak van cybercrime nodig, zeggen experts in 'Meldpunt'.

Phishing

Uit een peiling onder het MAX Opiniepanel blijkt dat 92 procent van de respondenten wel eens een verdachte link ontvangt. Van hen die daarop hebben geklikt verliest 10 procent geld.

Ans van der Mark (69) is een van hen. Zij denkt een mail te ontvangen van DigiD met het verzoek haar inloggegevens te vernieuwen. Het blijkt een valse email met een phishinglink. Als ze er op te klikt, gaat ze naar, wat later blijkt, een nepwebsite waarop ze haar huidige inloggegevens invoert. Een paar dagen later krijgt ze het verzoek de inloggegevens voor internetbankieren aan te passen. Vervolgens wordt er twee keer 899 euro van haar rekening afgeschreven.

AOW

Whatsappfraude blijft een beruchte vorm van digitale oplichting. Nicole van der Plas (71) uit Den Haag ontvangt een bericht, zogenaamd van haar dochter met het verzoek 2600 euro aan haar te lenen. 'Omdat ik net mijn AOW met vakantiegeld had ontvangen, kon ik 1000 euro aan haar lenen', zegt mevrouw Van der Plas. Ze krijgt drie betaalverzoeken via Tikkie van 500 euro en maakt daardoor 1500 euro over. Als ze probeert om de teveel betaalde 500 euro terug te krijgen, komt ze er achter dat ze niet haar dochter betaalde, maar een crimineel.

Hoe is deze groeiende vorm van criminaliteit een halt toe te roepen? Heeft justitie voldoende financiële middelen en know-how om harder en effectiever op te treden worden tegen deze criminelen? Daarover praat Elles de Bruin met Marloes Kolthof van de Fraudehelpdesk en cybersecurity expert Dave Maasland.

En verder in 'Meldpunt': last van overhangende boom

John Brouwer (75) uit Doesburg heeft pal naast zijn tuin een boom van de gemeente staan. De takken van de boom hangen meters boven zijn tuin. In het najaar vallen de bladeren in zijn tuin en in het voorjaar de bloesembladeren. Meneer blijft zijn tuin en dakgoten ontdoen van het boomafval. De gemeente weigert de boom te snoeien. MAX Ombudsman Rogier de Haan neemt zelf een kijkje en schakelt een boomexpert in.

'Meldpunt', vrijdag 18 februari om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.