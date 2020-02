Vrijdag in 'Meldpunt': Gemeenten belemmeren zelfbouw seniorenwoningen

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

Diverse gemeenten frustreren de bouw van seniorenwoningen. Zij stellen geen betaalbare grond beschikbaar en verkopen die vaak liever aan de hoogste bieder.

Ouderen die zelf met elkaar seniorenwoningen willen bouwen, lopen ook vast in procedures rondom bestemmingsplannen, bouwvergunningen en financiering. Hierdoor neemt het tekort aan seniorenwoningen nog verder toe. Dit laat het tv-programma 'Meldpunt' zien op vrijdag 7 februari om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

In Zwolle staat sinds 2017 een zogeheten 'Knarrenhof'. Een woonconcept waarbij senioren zelfstandig wonen, maar ook naar elkaar omkijken. Bij Stichting Knarrenhof hebben zich inmiddels 16.500 ouderen uit 301 gemeenten gemeld die ook zelf collectief levensloopbestendige woningen willen bouwen. Maar na acht jaar is het alleen in de gemeente Zwolle gelukt om een 'Knarrenhof' te realiseren. Zeker 60 projecten komen niet of nauwelijks van de grond. En dat terwijl de overheid juist wil dat ouderen het heft in eigen hand nemen, wat betreft passende woonruimte.

Annemiek Hogendorp (58) woont alleen in een bovenwoning en wil verhuizen naar een levensloopbestendig huis. Het liefst een gelijkvloerse woning, waar ze in contact komt met andere bewoners, want: 'samen sta je sterk.' Als ze met haar plannen naar de gemeente gaat, hoort ze: 'Dan gaat u toch naar één van de omliggende gemeenten?' Johan (78) en Anneke Rebergen (72) willen ook graag kleiner wonen. Zij zien een 'Knarrenhof' eveneens als uitkomst om prettig oud te worden. Maar de realisatie stuit op allerlei problemen in de gemeente Leiden. In de studio reageren Marleen Damen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Peter Prak, initiatiefnemer van Stichting Knarrenhof.

ABP

In de uitzending van 24 januari liet 'Meldpunt' zien dat duizenden mensen met een ABP-pensioen recht hebben op een aanvulling, omdat ze voor 1995 gelijktijdig met hun toen eveneens werkende partner pensioen hebben opgebouwd. Na deze uitzending ontvingen de redactie van 'Meldpunt' en de 'MAX Ombudsman' een stortvloed aan reacties en vragen: heb ik ook recht op een aanvulling als ik van pensioenfonds bent gewisseld? En wat als ik gescheiden ben? Of wat als mijn echtgenoot, die een ABP-pensioen had, inmiddels is overleden? MAX Ombudsman Rogier de Haan geeft antwoord.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 7 februari om 19.20 uur op NPO 2.