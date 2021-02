Vrijdag in 'Meldpunt': Bespaar op woonlasten door hypotheek aan te passen

Veel Nederlanders laten geld liggen door hun hypotheek niet aan te passen aan de historisch lage rente en de hoge huizenprijzen. Ondanks de boeterente kan het interessant zijn de hypotheek over te sluiten.

Ook is geregeld een besparing mogelijk door de hoge WOZ-waarde door te geven aan de bank en te vragen om een lagere risico-opslag.

Jos de Natris uit Waalre heeft nog maar een lage hypotheek. Hij verwacht zijn lasten niet verder omlaag te kunnen brengen. Maar na één telefoontje met zijn bank blijkt hij tot zijn grote verbazing maandelijks toch bijna 50 euro te kunnen besparen, ondanks de boete van tweeduizend euro die hij moet betalen voor het openbreken van zijn hypotheek. Vanwege de lage rente krijgt hij een goedkopere hypotheek wanneer hij deze oversluit.

Ben en Bep van der Winden uit Scheveningen kochten hun appartement negen jaar geleden voor 305.000 euro. In hun hypotheek zit een risico-opslag op de rente, omdat de hypotheek hoog was ten opzichte van de waarde van de woning. Maar de afgelopen jaren blijkt de WOZ-waarde flink te zijn gestegen, naar 561.000 euro. Met het opsturen van zijn WOZ-waarde naar de bank, gaat de risico-opslag inderdaad omlaag. Een maandelijkse besparing op de woonlasten van circa 40 euro door één simpele handeling. Zouden hypotheekverstrekkers en tussenpersonen niet actiever kun klanten hierop moeten wijzen?

In de studio praat Elles de Bruin met Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis en MAX Ombudsman Rogier de Haan over de mogelijkheden in de huidige woningmarkt en de zorgplicht van hypotheekverstrekkers.

Buitenlandse cheques

Zo’n 42.000 mensen in Nederland ontvangen maandelijks papieren cheques vanuit de Verenigde Staten. Probleem is dat Nederlandse banken deze cheques niet meer verzilveren. De gedupeerden zijn vooral Amerikanen die in Nederland wonen maar ook Nederlanders die pensioen in de VS hebben opgebouwd. In dat land staat het internationale girale betalingsverkeer op een laag pitje.

Nicolaas van Doornik (86) werkte 40 jaar in de VS bij hotelketen Hilton. Hij moet al jaren iedere maand noodgedwongen naar België om zijn pensioencheques op zijn bankrekening te krijgen. Maar door corona is ook deze route ook geblokkeerd en zit hij zonder inkomen.

In de studio reageert Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland. De vereniging, waarbij de meeste banken zijn aangesloten, zegt dat papieren cheques achterhaald zijn, duur en fraudegevoelig. Maar wat kan meneer Van Doornik dan doen om zijn pensioen te ontvangen?

'Meldpunt', vrijdag 26 februari om 19.20 uur bij Omroep MAX op NPO 2.