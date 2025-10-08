Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': toezicht op handel in cryptomunten schiet tekort

Dit zijn de 34 deelnemers van 'De Slimste Mens Ter Wereld' 2025!
woensdag 8 oktober 2025
Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

Cryptofraude neemt flink toe en de handhaving loopt achter de feiten aan. In de komende uitzending van 'Meldpunt Actueel' legt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit hoe ingewikkeld het is om deze fraude met cryptogeld, zoals bitcoin, tegen te gaan.

Vorig jaar werd vijfentwintig miljoen euro schade gemeld en de zorgen om de toename van deze vorm van oplichting zijn groot. Wat doet toezichthouder AFM om het tij te keren?


In 'Meldpunt Actueel' vertelt de 42-jarige Bas Zijlstra hoe hij voor een miljoen euro aan bitcoin is opgelicht. Hij had dit geld verdiend door de verkoop van zijn huis en begint aan een financieel avontuur, nadat hij benaderd wordt door een zekere Mark Gramms. Bas wordt verleid om duizenden euro’s in bitcoin te investeren. Hij moet steeds meer inleggen: uiteindelijk meer dan een miljoen euro. Totdat de zeepbel uit elkaar spat en hij opgelicht blijkt te zijn. Al zijn geld is weggesluisd naar een internationaal opererende oplichtersbende. Dat overkomt ook de gepensioneerde Ron de Hoog. Hij belegt twee miljoen euro, gedeeltelijk met geleend geld. De Hoog raakt diep in de schulden, moet zijn woning verkopen en verliest zelfs zijn familie door alle financiële problemen. Ook ervaren beide slachtoffers het gebrek aan hulp na de ontdekking van de fraude.

Consumenten beter beschermd door nieuwe wetgeving?
Beleggingsadvocaat Marius Hupkes vertelt Elles de Bruin in de studio over zijn juridische zoektocht naar het verloren geld in beide zaken. Toezichthouder AFM legt uit hoe het toezicht op bitcoinbedrijven geregeld is. Sinds 1 januari is er een nieuwe Europese cryptowet van kracht, die consumenten meer bescherming moet bieden. Maar wat komt daar in de praktijk van terecht? 'Meldpunt Actueel' bezoekt het grootste bitcoinbedrijf van ons land, Bitvavo, en praat met FD-onderzoeksjournalist Sonny Motké.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 10 oktober om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.


Persbericht Omroep MAX
https://www.maxmeldpunt.nl/
Meer artikels over Omroep MAX
