Vrijdag een bijzondere ontmoeting in 'Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me'

In deze aflevering van 'Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me' zien Nick, Simon en Kees welk effect het grote succes van de doorbraak heeft op ABBA. Ze hebben een bijzondere ontmoeting met Alexandra Charles, eigenaresse van een club in Stockholm waar de ABBA-leden ondanks hun roem konden genieten van een dansavondje.

Ook spreken ze met Lolo Murray, styliste die bevriend raakte met Agnetha en nog altijd haar steun en toeverlaat is. Kees vindt het allemaal reuze spannend, maar ze komt met een voorstel waarvan hij nooit had durven dromen. Ulf Andersson, saxofonist van de iconische intro van I Do I Do I Do vertelt de mannen graag over zijn turbulente carrière met ABBA.

'Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me', vrijdag 28 mei om 20.35 uur op NPO 1.