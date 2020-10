Vrijdag een 'Bij-zaak' in 'De Rijdende Rechter'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Deze week wordt de hulp ingeroepen van De Rijdende Rechter bij een conflict op Volkstuincomplex 't Plataantje in Valkenswaard.

Meneer van der Made heeft er al jaren naar volle tevredenheid een tuin. Maar sinds één van de leden een bijenkast heeft neergezet, is meneer Van der Made boos. Het bestuur zegt dat meneer Van der Made een lastig lid is. Hij ligt regelmatig dwars in de vergaderingen, en maakt van elke mug een olifant. Meester John Reid begeeft zich naar de volkstuin en komt oog in oog te staan met de bijen.

'De Rijdende Rechter', vrijdag 23 oktober om 21.35 uur op NPO 1.