Vrijdag 'CRIMEDOCS: Rose West, Born Evil?' bij AVROTROS

Rose West veranderde op zeventien-jarige leeftijd in de meest sadistische, seksueel gemotiveerde seriemoordenaar die Groot-Brittannië ooit zag. En het lijkt erop dat Rose, en niet haar man Fred, de dominante rol had bij het doden van weerloze vrouwen.

Om antwoord te kunnen geven op de vraag of Rose slecht is geboren of dat zij zo is geworden door haar opvoeding komen mensen aan het woord, die Rose persoonlijk kenden: de buren uit haar jeugd, de advocaat die haar vertegenwoordigde tijdens het laatste proces, huurders die ontsnapten uit het 'House of Horrors' in Cromwell Street 25 en medegevangenen.

'CRIMEDOCS: Rose West, Born Evil?', vrijdag 1 april om 21.00 uur bij AVROTROS op NPO 3.