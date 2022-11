Het is de hoogste tijd voor een transformatie naar het Symbioceen, een tijdperk waarin mens, natuur en technologie samen een nieuwe balans creren. Grondlegger van dat idee is de Australische milieufilosoof Glenn Albrecht.

Zijn idee is een antwoord op het Antropoceen, het tijdperk waarin de mens de natuur domineert en exploiteert. Een tijdperk met allerlei negatieve gevolgen zoals grondstof tekorten, het klimaatprobleem en het verlies van biodiversiteit. 'VPRO Tegenlicht' gaat op zoek naar een nieuw bio-evenwicht met Glenn Albrecht, Jalila Essaïdi en Lucas De Man.

Wat kunnen we leren van de natuur? Hoe kunnen wij de natuur ter wille zijn? Glenn Albrecht (1953) was hoogleraar Duurzaamheid in West-Australië en noemt zichzelf tegenwoordig milieufilosoof. Hij pionierde op het gebied van het analyseren van aarde-gerelateerde psychische aandoeningen en zocht nieuwe woorden om de emoties te kunnen beschrijven die worden ervaren in het Antropoceen. Eén van die woorden wordt inmiddels wereldwijd gebruikt: Solastalgia - het gevoel dat je je niet meer thuisvoelt, omdat het milieu in je omgeving totaal verstoord is. 'Tegenlicht' zocht Albrecht op in zijn farmhouse in Australië.

En 'Tegenlicht' gaat naar onderzoekers die zich bezighouden met materialen voor het Symbioceen, materialen die voortkomen uit de natuur en ook weer kunnen worden opgenomen door de natuur. Het zijn vooral kunstenaars die zich met dit soort onderzoek bezighouden en zij komen met verrassende voorbeelden.

'VPRO Tegenlicht: Welkom in het Symbioceen', maandag 21 november om 20.25 uur bij de VPRO op NPO 2.