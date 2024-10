'VPRO Tegenlicht': Bouwen met de boer

De Rijksoverheid wil dat minstens dertig procent van de huizen over zes jaar voor dertig procent bestaat uit biobased bouwmaterialen.

'Tegenlicht' volgt pioniers die met natuurlijke, lokale materialen aan de slag gaan als akkerbouwer of in de bouw. Dat biedt nieuw perspectief voor boeren en bouwers en levert ook nog eens natuurherstel op en een gezonder leefklimaat. Is het te mooi om waar te zijn? Niet als het aan deze pioniers ligt.

Luc en Wout de Wit noemen zichzelf Bouwboeren. Ze telen in Utrecht verschillende ‘bouwgewassen’ zoals hennep waarmee ze biobased tiny houses gaan bouwen. De Drentse boer Koos Vos heeft al zijn koeien noodgedwongen weggedaan en is teler geworden van olifants- en mammoetgras. Dat gras kan gebruikt worden als isolatiemateriaal voor de bouw. Zo kunnen er in heel Nederland biobased bouwmaterialen van natuurlijke oorsprong worden geteeld. Afhankelijk van de bodem gaat het bijvoorbeeld ook om stro, lisdodde en bamboe.

Biobased bouwen is geen Nederlands fenomeen. Julia Watson is een internationaal gerenommeerde landschapsarchitecte die wereldwijd pleit voor een betere balans tussen landbouw, natuur en woningbouw. In de bossen ten Noorden van New York toont ze een fascinerend voorbeeld van natuurbouw die nog veel verder gaat: the Fab Tree Hab, een bouwsel waar mensen, dieren en planten zullen gaan samenwonen en dat gedeeltelijk wordt gebouwd… door wilgen.

Regie: Geert Rozinga

Research: William de Bruijn

Producers: Britt Bennink / Regina Rijpkema

Eindredactie: Julia Veldman / Katinka Baehr

'Tegenlicht' op de Dutch Design Week

Met een eigen experimentele biobased bouwplaats is 'Tegenlicht' aanwezig op de Dutch Design Week in het Microlab. Bezoekers en online deelnemers kunnen zelf (virtueel) bouwen met biobased materialen. Daarnaast worden er op deze bouwplaats ook twee 'Tegenlicht' meet-ups gehouden waarbij de eerste op 19 oktober Julia Watson wordt geïnterviewd. Tijdens de tweede, op zaterdag 26 oktober, voert 'Tegenlicht' een case-study biobased bouwen met experts uit.

'VPRO Tegenlicht: Bouwen met de boer', zondag 6 oktober om 22.05 uur bij de VPRO op NPO 2.