Vonne van der Meer, Spinvis en Damon Galgut in 'Brommer op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen in 'Brommer op Zee' wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. Met op 6 november onder anderen Damon Galgut, Vonne van der Meer en Spinvis.

Wilfried de Jong en Ruth Joos spreken de Zuid-Afrikaanse schrijver Damon Galgut. Vorig jaar won hij de prestigieuze Booker Prize met zijn roman ‘De belofte’, over de veranderende positie van een witte familie in Zuid-Afrika.

Ook te gast is Vonne van der Meer. Ze vertelt over haar nieuwe novelle ‘Letselschade’, waarin een jonge vrouw na een skiongeluk vanaf haar middel verlamd is. In een poging zoveel mogelijk schadevergoeding te krijgen, duikt haar advocaat in haar verleden en in de toekomst die ze had kunnen hebben zonder het ongeluk.

Er is een nieuw bericht uit de tuin van Mariken Heitman en in het leeshok is muzikant Spinvis, ofwel Erik de Jong, te gast. Hij mag een boek in het leeshok zetten en er een boek naar keuze uit halen.

Verder is Franca Treur te zien op de plek waar haar schrijverschap begon: de Universiteit van Leiden. De Brommer op zee-boekenclub leest in november haar debuut ‘Dorsvloer vol confetti’.

'Brommer op Zee', zondag 6 november om 19.25 uur bij de VPRO op NPO 2.