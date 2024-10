'Volle Zalen' woensdag met Renée Soutendijk

Renée Soutendijk speelt de rol van psychiater in 'The Almighty Sometimes', een voorstelling over een briljant tienermeisje met psychische problemen.

In de film 'Witte Flits' is ze moeder van een zoon die vanwege zwaar psychisch lijden om euthanasie vraagt. Soutendijk is in haar persoonlijk leven ook geconfronteerd met een heftige periode. In hoeverre heeft dat haar spel beïnvloed?

'Volle Zalen', woensdag 23 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.