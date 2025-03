'Volle Zalen' donderdag over Dave

De in Nederland geboren chansonnier Dave (80) geeft op 31 maart een uniek verjaardagsconcert in Koninklijk Theater Carré, waar hij nooit eerder optrad.

De zanger, bekend van onder meer de jaren zeventig hit Dansez Maintenant, ontvangt Cornald in zijn huis in Parijs. In Frankrijk is Dave nog altijd een grootheid. Hij wordt er in één adem genoemd met zangers als Gilbert Becaud en Charles Aznavour. Waarom houden de Fransen zo van hem? En welke band heeft hij nog met Nederland, het land dat hij zestig jaar geleden achterliet?

'Volle Zalen', donderdag 13 maart om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 2.