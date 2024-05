Vier nieuwe afleveringen van EO-programma 'Rail Away': van de Mont-Blanc tot aan Deens surfparadijs

Dit voorjaar is het EO-programma 'Rail Away' terug met vier gloednieuwe afleveringen. Deze keer begint het avontuur in Zwitserland.

In aflevering twee worden België en zijn treinen in beeld gebracht. Denemarken is aan de beurt in aflevering drie. In de laatste aflevering is de cirkel rond en wordt nog een deel van het prachtige Zwitserland getoond. Bob van der Houven is nog steeds, óók dit seizoen, de bekende voice-over van 'Rail Away'.

Bob van der Houven over EO’s 'Rail Away': ''Rail Away' inspireert mij, net als vele anderen, om nieuwe landschappen te verkennen. Zo ga ik dit jaar voor het eerst op vakantie naar Denemarken, waar één van de nieuwe afleveringen is opgenomen. Overigens zijn er nergens meer uitzendingen gemaakt dan in Zwitserland. Een land met spectaculaire treintrajecten, schitterende natuur en tal van bezienswaardigheden.'

Door het Rhônedal in Wallis

In de eerste aflevering reist de kijker door het prachtige Rhônedal in het Zwitserse kanton Wallis. Onderweg worden er nog twee tussenstappen gemaakt. De kijker wordt meegenomen in de Zwitserse bergen. We reizen met twee kabelspoorbanen omhoog: van Sierre naar Crans Montana en vanuit St. Luc naar Chandolin.

Van Namen naar Dinant langs de Maas

In deze aflevering worden twee routes in België langs een rivier gevolgd. Het kleine riviertje De Bocq wordt met een nostalgische trein gespot. Ook is er op deze route aandacht voor de Maas. Een van de oudste rivieren ter wereld. Een mooie rit langs het water, die de kijker niet verveelt.

Deens surfparadijs ‘Cold Hawaii’

Nieuwe en nostalgische treinen wisselen elkaar af in het prachtige Denemarken. De eerste route begint in de oostelijke havenstad Aarhus, gelegen aan de Baltische Zee. Per spoor wordt de kijker meegenomen naar de Noordzeekust, niet ver van het Deense surfparadijs ‘Cold Hawaii’. Daarnaast is in deze aflevering aandacht voor een historische treinroute die begint vlakbij Viborg. Deze gezellige middeleeuwse plaats was meer dan duizend jaar het centrum van de Deense macht. Het is zelfs even de hoofdstad geweest en ook de plek waar door de eeuwen heen minstens 37 Deense koningen zijn gekroond.

Mont-Blanc Zwitserland

De cirkel is rond als in de laatste aflevering weer het prachtige Zwitserland, bekend om zijn iconische treinreizen, in beeld wordt gebracht. In deze aflevering van Rail Away wordt de Mont-Blanc Express trein gevolgd. Het spoor voert onder meer langs de diepe Trient-kloof en de trein maakt een indrukwekkende klim richting station Le Châtelard. Daar aangekomen wachten nog drie korte treinritten naar het mooie stuwmeer van Emosson op bijna tweeduizend meter hoogte.

'Rail Away' is vanaf maandag 13 mei dagelijks te zien rond 19.55 uur bij de EO op NPO 2.