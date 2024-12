Vicepremier Mona Keijzer bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Deze zondag met een speciale editie van 'WNL Op Zondag'. Er wordt vooruit gekeken. Hoe ziet Nederland er uit in het jaar 2030? Wie domineert de wereld over 5 jaar? China, of Amerika? En welke technologische ontwikkelingen kunnen we verwachten? Worden we bijvoorbeeld virtueel onsterfelijk?

Te gast zijn:

- Vice-premier Mona Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De BBB-bewindsvrouw vertelt over wonen en het gevecht om de ruimte in Nederland in 2030.

- Professor Ruud Koopmans van de Humboldt-universteit in Berlijn. Over migratie en integratie in 2030.

- Sinoloog Manya Koetse, hoofdredacteur van de blog What´s on Weibo. Over China in 2030.

- Brigadegeneraal bd Jeff Mac Mootry, oud-Commandant der Mariniers. Over nieuwe conflictgebieden in 2030, zoals Taiwan en de Noordpool.

- Trendwatcher Farid Tabarki van Studio Zeitgeist. Over technologische ontwikkelingen in 2030, zoals de quantumcomputer, AI en virtuele onsterfelijkheid.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 29 december om 10.00 uur op NPO 1.