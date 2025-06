Vicepremier Eddy van Hijum bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden.

Dit zijn deze week de gasten:

Vicepremier Eddy van Hijum

Zondagmorgen is demissionair vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eddy van Hijum te gast bij Rick Nieman. Hoe kijkt de NSC-bewindsman terug op een tumultueuze week en vooral vooruit op de komende kabinetsperiode en de verkiezingen?

BBB-partijleider Caroline van der Plas

De partijleider van BBB Caroline van der Plas is te gast over de politieke week. Ook kijkt zij alvast vooruit op de komende verkiezingen. Waar moet het wat haar betreft over gaan in de komende verkiezingscampagnes?

Voormalig VVD-minister Henk Kamp

Hoe kijkt VVD-prominent Henk Kamp naar de nieuwe politieke situatie? En wat zijn volgens de voormalig minister de belangrijkste onderwerpen voor de komende verkiezingen?

D66-partijleider Rob Jetten

De partijleider van D66 Rob Jetten is klaar voor de komende verkiezingen. Op welke onderwerpen gaat de partij zich richten? Hoe kan Nederland van het slot worden gehaald en kan er weer worden gebouwd?

Amerikacorrespondent Michiel Vos

Amerikacorrespondent Michiel Vos over de laatste ontwikkelingen in de knallende ruzie tussen president Donald Trump en techmiljardair Elon Musk. Wordt de vredespijp gerookt of verzanden de voormalige politieke vrienden in verwijten en verdachtmakingen?

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 8 juni om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.