Vice-premier Eddy van Hijum te gast bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag''

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn de gasten van deze week:

Minister Eddy van Hijum

Zondagmorgen is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eddy van Hijum te gast bij Rick Nieman. De NSC-bewindsman wil meer grip krijgen op arbeidsmigratie, in WNL Op Zondag vertelt hij over zijn plannen.

Frontex-topman Hans Leijtens

De directeur van Frontex Hans Leijtens houdt zich bezig met de bewaking van de Europese buitengrenzen. Inmiddels heeft Frontex vliegtuigen, satellieten, radars, schepen, voertuigen en drones tot zijn beschikking om grensbewegingen in de gaten te houden.

Michiel Vos en Mirjam Sterk

Wat gaat Donald Trump doen op zijn eerste dag als president? Wat staat er op zijn to do-lijst? Een vooruitblik met Amerika-correspondent Michiel Vos en politicus Mirjam Sterk. Wat kunnen we verwachten van het presidentschap van Donald Trump?

Antisemitisme

Verder in 'WNL Op Zondag' aandacht voor antisemitisme in Nederland en de aanvallen op Maccabi-supporters van afgelopen week.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 10 november om 10.00 uur op NPO 1.