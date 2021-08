Verwijten alom in tweede aflevering van 'Eating With My Ex: Going Dutch'

Vrijdag is de tweede aflevering van het programma 'Eating With My Ex: Going Dutch' te streamen op discovery+. In elke aflevering gaan twee bekende (reality) ex-koppels voor het eerst het gesprek aan over hun niet geslaagde relatie.

In de eerstvolgende aflevering zijn Dennis & Olivia, bekend van 'Ex On The Beach: Double Dutch 2020', aan de beurt en vliegen de onuitgesproken verwijten je om de oren tijdens het diner. Ook Lesley, bekend van het laatste seizoen van 'Ex On The Beach', schuift aan tafel met haar ex Bradley en zij krijgt de confronterende vraag voorgeschoteld of ze zich zo moest misdragen op televisie.

Dennis & Olivia leerden elkaar kennen tijdens de opnames van MTV's 'Ex On The Beach: Double Dutch 2020'. De twee zien elkaar gelijk staan en duiken de lakens in. Naast Olivia houdt Dennis er nog wat avontuurtjes op na. Bij terugkomst blijkt de Vlaamse Olivia toch vergevingsgezind en er volgt een 1,5 jaar durende liefdesrelatie. Ze houden de gemoederen online druk bezig met hun relatiestatus. Maar jaloezie doet hun relatie de das om. De spanning is om te snijden als deze exen aanschuiven, want wat hebben ze weinig zin om elkaar weer te zien. Maar het is nodig, want ze willen antwoorden op hun belangrijkste vragen. Is dit de zoveelste keer dat ze de deur sluiten voor elkaar of gaat hun liefde te diep?

Lesley & Bradley: Lesley is de ster van het laatste seizoen van MTV's 'Ex On The Beach: Double Dutch'. Voor deze vrijgezelle dame was geen man veilig. Maar wie denkt al haar exen te hebben gezien, heeft het mis. Voor 'Eating With My Ex' wist de 24-jarige Rotterdamse nog een ex uit haar hoge hoed te toveren. Bradley & Lesley hadden een twee jaar durende knipperlicht-relatie toen ze nog pubers waren. Ondanks dat het kalverliefde was, zijn er nog een aantal onopgeloste zaken tussen de twee. Lesley vermoedt namelijk dat Bradley tijdens hun relatie niet trouw is gebleven. Andersom spelen die vermoedens ook, want Bradley werd op een kerstavond verrast door Lesley met de boodschap dat hij voor de zekerheid een SOA-test moest doen. Het wordt een bijzonder weerzien, waarbij Bradley een sappige onthulling doet!