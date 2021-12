Vertrouwde MAX-programma's keren terug in januari!

In januari keren verschillende vertrouwde MAX-programma's terug op de buis. Op de planning staan nieuwe seizoenen van 'MAX PubQuiz', 'Tijd voor MAX', 'Met het Mes op Tafel', en 'Meldpunt'. Ook 'Nederland in Beweging', 'MAX Geheugentrainer', 'Kook mee met MAX', 'Bak mee met MAX' en 'Noord-Zuid-Oost-West' zijn in het nieuwe jaar gewoon te zien.

'Nederland in Beweging' – elke werkdag om 09.15 uur op NPO 2 en 10.15 uur op NPO 1

Ook in het nieuwe jaar motiveren Olga Commandeur en Duco Bauwens, vergezeld door een oefengroep, Nederland weer om meer te bewegen. Door mee te doen aan 'Nederland in Beweging' kunnen kijkers al de helft van de dagelijkse norm van 30 minuten gezond bewegen behalen.

'MAX Geheugentrainer' – elke werkdag om 10.30 uur op NPO 1

Mascha de Rooij en Pauline Spiering presenteren elke werkdag om 10.30 uur 'MAX Geheugentrainer'. Het is immers niet alleen belangrijk dat het lichaam in beweging blijft, ook de hersenen moeten getraind worden. Door elke ochtend een aantal oefeningen mee te doen, die voorzien in de dagelijkse portie hersengymnastiek, is het mogelijk het geheugen te verbeteren.

'Kook mee met MAX' - elke werkdag om 12.00 uur op NPO 1

In 'Kook mee met MAX' nemen Sandra Ysbrandy en Mounir Toub de kijker aan de hand bij het maken van makkelijke en verrassende gerechten. De recepten blinken uit in eenvoud en diversiteit en er zijn geen ingewikkelde apparaten voor nodig. De chefs blijven weg van dure ingrediënten en werken zoveel mogelijk met seizoensproducten en ingrediënten van eigen bodem: zo duurzaam mogelijk.

'Tijd voor MAX' – elke werkdag om 17.10 uur op NPO 1

Vanaf maandag 3 januari presenteren Sybrand Niessen en Martine van Os elke werkdag weer 'Tijd voor MAX'. Zoals vertrouwd met actuele en spraakmakende gasten. 'Tijd voor MAX' staat garant voor boeiende gesprekken met interessante gasten. Elke uitzending van 'Tijd voor MAX' wordt afgesloten met Piets Weerbericht, gepresenteerd door Piet Paulusma.

'Noord-Zuid-Oost-West' - elke werkdag om 18.30 uur op NPO 2

Elke werkdag wordt 'Noord-Zuid-Oost-West' uitgezonden, met de mooiste documentaires, achtergrondprogramma’s en persoonlijke verhalen van de regionale omroepen.

'Bak mee met MAX' - elke vrijdag om 12.00 uur op NPO 1

'Bak mee met MAX'! Niet alleen zijn er zeer verrassende baksels van Elizabeth Lopez, de winnares van 'Heel Holland Bakt' seizoen 2020-2021, maar we krijgen ook de ultieme tips en tricks van niemand minder dan Meester Patissier én Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven! Vanuit zijn eigen bakkerij deelt hij zijn kennis. Zo kan iedereen thuis de bekendste wereldklassiekers, maar ook de persoonlijke bakcreaties van Van Beckhoven zelf, in zijn of haar eigen thuisbakkerij maken.

'Meldpunt' – vanaf 7 januari elke vrijdag om 20.05 uur op NPO 2

Met ingang van vrijdag 7 januari begint 'Meldpunt' drie weken lang om 20.05 uur op NPO 2. Vanaf 28 januari wordt het aanvangstijdstip 19.50 uur. Elles de Bruin neemt de kijker ook dan weer mee langs onderwerpen als de verschraling van de zorg, pensioenen, overlast van houtstook, de problemen rond digitalisering en (digitale) oplichting.

'MAX PubQuiz' - vanaf 7 januari elke vrijdag om 21.30 uur op NPO 1

Op vrijdag 7 januari om 21.30 uur op NPO 1 start een gloednieuw seizoen van 'MAX PubQuiz'! In een gezellige kroegsfeer dagen elke week zes teams elkaar uit. De presentatie is in handen van Sybrand Niessen. Hij wordt wekelijks bijgestaan door een bekende barman of -vrouw. Dat zijn dit seizoen: Anne-Marie Jung, Anita Meyer, Steven Brunswijk, Rachel Rosier, Diggy Dex, Leona Philippo en Richard Groenendijk. En er is livemuziek onder leiding van Jan Rietman.

'Met het Mes op Tafel' – vanaf 10 januari van maandag tot en met donderdag om 20.05 uur op NPO 2

Het nieuwe seizoen van 'Met het Mes op Tafel' is vanaf maandag 10 januari te zien op NPO 2. Uiteraard met Herman van der Zandt als quizmaster. De kennis- en blufquiz is, met twee onderbrekingen gedurende het seizoen, van maandag tot en met donderdag om 20.05 uur te zien op NPO 2. Drie kandidaten pokeren tegen elkaar met antwoorden op vragen. Niet alleen kennis is van belang; wie weinig weet, kan altijd bluffen. De winnaars van maandag, dinsdag en woensdag strijden op donderdag in de finale tegen elkaar én voor een bonus.