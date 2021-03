'Verleden Tijd': een serie over een verzwegen Molukse familiegeschiedenis bij MAX op NPO 2

Als programmamaker Nira Kakerissa aan haar opa vraagt waarom hij in 1951 naar Nederland is gekomen antwoordt hij: 'Stil, niet over praten. Het is verleden tijd.'

Het gevoel van heimwee, verbroken beloftes en onbegrip heerst nog steeds bij oudere generaties Molukse Nederlanders. In de driedelige serie 'Verleden Tijd' gaat Nira Kakerissa op zoek naar het verhaal dat haar grootouders nooit hebben verteld. De serie is onderdeel van het MAX-regioprogramma 'Noord-Zuid-Oost-West' en is vanaf dinsdag 23 maart om 18.20 uur wekelijks te zien op NPO 2.

Dit jaar is het precies zeventig jaar geleden dat de eerste Molukkers in Nederland aankwamen. Ook de grootouders van Nira zijn in 1951 naar Nederland gekomen. Na aankomst in Nederland verblijven haar opa en oma in kamp Mantinge, een klein woonoord in de buurt van Westerbork. Daar is Nira’s vader geboren. Een paar jaar later verhuist het gezin naar een Molukse woonwijk in Maastricht. Voor haar zoektocht bezoekt Nira verschillende plekken die een rol hebben gespeeld in haar familiegeschiedenis, zoals de aankomstplek in Rotterdam en kamp Schattenberg. Daar gaat ze in gesprek met verschillende generaties die de puzzelstukjes van het verhaal compleet kunnen maken.

Nira vindt het nu, zeventig jaar later, belangrijker dan ooit om de geschiedenis en de tradities van haar eigen bloed voort te laten leven. Ze is namelijk zwanger. Met de komst van haar baby, in de zomer van 2021, staat een nieuwe generatie te wachten. Wat is het verhaal van haar voorouders dat ze aan haar kind wil doorgeven?

Nira Kakerissa: 'Molukkers hebben een kreet: Apa datang dari muka djangan unduré. En dat betekent: wat er ook mag gebeuren, ga niet aan de kant. Met andere woorden: kijk niet achterom, maar juist vooruit. Ik zou het mooi vinden als we met deze serie het taboe van het niet achterom durven kijken een beetje kunnen doorbreken.'

De driedelige serie 'Verleden Tijd' is een co-productie van L1 en Omroep MAX en wordt uitgezonden in het programma 'Noord-Zuid-Oost-West'.

'Noord-Zuid-Oost-West: Verleden Tijd', dinsdag 23 maart, 30 maart en 6 april om 18.20 uur bij MAX op NPO 2.