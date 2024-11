Verhalen over misdaad en gerechtigheid bij Crime+Investigation in december

December start goed met de spannendste true crime-series bij Crime+Investigation. De zender start met 'West End Murders' over de moorden op drie vrouwen en de falende onderzoeken naar de 'Bunny Girl'-moorden, waarbij voormalig DCI Colin Sutton een verband tussen de slachtoffers onthult en een patroon van een onopgeloste seriemoordenaar ontdekt.

'West End Murders 'is vanaf 1 december elke zondag te zien om 22.00 uur. Op dinsdag 3 en 10 december om 22.00 uur kijk je naar 'The Chicano Squad'. Hier volgen we de eerste Latijnse politie-eenheid in de VS, opgericht in 1979, die zich inzet voor de strijd tegen misdaad en wantrouwen in hun gemeenschap. Gevolgd door 'Faces of Evil' waar de gruweldaden van beruchte Britse en Amerikaanse moordenaars worden onthuld, met persoonlijke verhalen van rechercheurs die de motieven en details van de misdaden onderzoeken. Te zien vanaf 16 december elke maandag om 22:00 uur. Tot slot worden in 'Tell Me How I Died' een aantal privé-autopsiespecialisten gevolgd die complexe misdaadmysteries oplossen in een veld met slechts 150 actieve forensische pathologen. Vanaf 16 december elke werkdag om 23.00 uur. Mis niets!

'West End Murders'

Vanaf 1 december elke zondag om 22.00 uur

'West End Murders' vertelt het aangrijpende verhaal van drie vermoorde vrouwen: hun levens, hun tragische dood en de twee mislukte politieonderzoeken. In deze serie, waarin voormalig DCI Colin Sutton en zijn team worden gevolgd, wordt de historische cold case van de beruchte 'Bunny Girl'-moorden opnieuw onder de loep genomen. Het onderzoek onthult een cruciaal verband tussen de moorden op Eve Stratford en Lynda Farrow, en het schijnbaar onopgeloste mysterie van het vermoorde schoolmeisje Lynne Weedon.

Langzaam komt een verontrustend patroon aan het licht, dat wijst op een seriemoordenaar die tientallen jaren ongestoord heeft kunnen opereren. Zullen Sutton en zijn team met deze nieuwe onthullingen eindelijk gerechtigheid kunnen brengen en deze 40 jaar oude zaak definitief oplossen?

THE CHICANO SQUAD

Vanaf 3 december elke dinsdag om 22.00 uur

In 1979 werd de Latijnse gemeenschap van Houston geteisterd door politiegeweld en een toenemend aantal moorden. 'The Chicano Squad' vertelt het verhaal van de eerste volledig Latijnse politie-eenheid in de VS, opgericht om het groeiende aantal moorden binnen de Latijnse gemeenschap in Houston aan te pakken.

Zonder enige ervaring met moordzaken, vechten zes voormalige agenten tegen racisme en wantrouwen in de gemeenschap, om gerechtigheid te brengen.

FACES OF EVIL

Vanaf 16 december elke maandag om 22.00 uur

'Faces of Evil' is een aangrijpende nieuwe zesdelige true crime-serie waarin we de gruweldaden van enkele van 's werelds meest beruchte moordenaars uit het Verenigd Koninkrijk en Amerika opnieuw onder de loep nemen.

Van genadeloze seriemoordenaars tot meedogenloze kindermoordenaars, deze serie onthult het kwaad achter hun vaak onopvallende gezichten. Elke aflevering combineert persoonlijke verhalen van rechercheurs die aan de zaken hebben gewerkt met deskundige analyses van een criminoloog en een forensisch psycholoog. 'Faces of Evil' ontrafelt het leven van de moordenaars, onderzoekt waarom ze zijn geworden wie ze zijn en neemt de details van elke schokkende zaak onder de loep - van hun eerste vergrijpen tot het laatste slachtoffer dat leidde tot hun arrestatie.

Terwijl we het bewijsmateriaal dat leidde tot de opsporing van deze gevaarlijke criminelen opnieuw onderzoeken, stellen we de vraag: had er iets anders gedaan kunnen worden?

'Tell Me How I Died'

Vanaf 16 december elke doordeweekse dag om 23.00 uur

'Tell Me How I Died' volgt de beste privé-autopsiespecialisten van Amerika terwijl ze enkele van de meest opvallende misdaadmysteries oplossen.

Het aantal autopsies is in de afgelopen jaren gestaag gedaald en er zijn nog maar 150 forensische pathologen die in de VS particulier actief zijn. Ze vormen een zeldzame en unieke groep experts.

Ook binnenkort te zien:

'The Life and Murder of Nicole Brown Simpson' - nu elke maandag om 22.00 uur te zien

An Hour To Kill - nu te zien op doordeweekse dagen om 23.00 uur

Cold Case Files: DNA Speaks - vanaf 21 november elke donderdag om 22.00 uur

Beyond The Headlines: The Tanya Kach Story - maandag 25 november om 23.00 uur