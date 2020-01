Verhalen achter Nederlandse oorlogsmonumenten in MAX-podcast 'Verstilde Verhalen'

Oorlogsmonumenten als herinnering aan de Tweede Wereldoorlog: er zijn er zo'n 4000 van in Nederland. Achter al deze gedenktekens schuilt een verhaal.

De MAX/NPO Radio 1-podcast 'Verstilde Verhalen' vertelt het verhaal van twaalf van deze - voor de meeste mensen onbekende - monumenten. De podcast is vanaf 22 januari te beluisteren op nporadio1.nl en de bekende streamingdiensten.

'Verstilde Verhalen' maakt de oorlog tastbaar. Feiten worden in een ander perspectief gezet, doordat kleine en persoonlijke verhalen een podium krijgen. Met nabestaanden, getuigen en mensen die betrokken zijn bij de totstandkoming of het onderhoud van het monument. De twaalfdelige serie tekent verhalen op uit alle hoeken van het land. Te beginnen in Blesdijke, Egmond aan Zee en Megchelen.

Aflevering 1: Blesdijke – De bewaker van de Joden - vanaf woensdag 22 januari

Het is niet meer dan een glazen plaat in een weiland, waar wat fundamenten van barakken staan: het monument voor het Joodse strafkamp It Petgat in Blesdijke, Friesland. Deze aflevering vertelt het verhaal van de Joodse Isac (Sjaak) Stibbe. Petgat heeft driekwart jaar bestaan en was voor Stibbe het eerste kamp waar hij terechtkwam. Later zag hij nog vele andere kampen. In deze aflevering is ook een oud-kampbewaker van Petgat te horen. Nooit eerder deed hij zo uitgebreid zijn verhaal.

Stichting It Petgat heeft het terrein waar nog fundamenten van de barakken staan gekocht. Het bosperceel wordt binnenkort toegankelijk gemaakt door er wandelpaden aan te leggen. Ook komen er informatiepanelen te staan. De gemeente verleende al eerder subsidie om de aankoop mogelijk te maken. Nu wordt er echt begonnen. De burgemeester wil dat in het kader van 75 jaar bevrijding een eerste herdenking bij het Petgat wordt gehouden. Op dit moment staat er alleen een monument dat herinnert aan het Joodse strafkamp. In 2003 onthulde overlevende Sjaak Stibbe het monument. Stibbe is een van de mensen die te horen is in de podcast 'Verstilde Verhalen' van NPO Radio 1 en Omroep MAX. Ook is daarin een oud-kampbewaker uit Blesdijke te horen. Hij woonde in de buurt van het kamp in de oorlog, en kreeg dit baantje door zijn vader.

'Verstilde Verhalen' wordt gemaakt door Ida Albertsboer, Marsha Walraven en Eelco Walraven.