Van echo tot kraambed: Bobbi Eden volgt bijzondere bevallingen van dichtbij in 'Bevallen met Bobbi'

Bobbi Eden is terug in een nieuw seizoen 'Bevallen met Bobbi' waarin ze een aantal bijzondere bevallingen van dichtbij meemaakt. Bobbi is gek op baby's en kinderen en vindt het een eer om getuige te mogen zijn van de intieme ervaring van het krijgen van een baby.

In dit nieuwe seizoen volgt ze weer het hele proces: van de controlegesprekken met verloskundigen en de spannende echo’s tot de eerste weeën en uiteindelijk het gelukzalige moment dat de baby ter wereld komt. Bobbi staat niet langs de zijlijn te kijken, maar ondersteunt de aanstaande ouders door enthousiast mee te leven, mee te puffen en te helpen waar nodig. Ook gaat ze langs bij ouders uit eerdere seizoenen om te kijken hoe het nu met het jonge gezinnetje gaat.

In de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen volgen we het verhaal van Michelle (29) en Roy (33) die in verwachting zijn van hun derde kindje. Ze hebben al twee dochters en nu is Michelle zwanger van een zoon. Een blijde gebeurtenis nadat ze al een aantal miskramen hadden gehad en te horen kregen dat de kans op een zoon genetisch gezien maar 18% was. Michelle is inmiddels 37 weken zwanger en wil graag thuis in bad bevallen. Bobbi mag aanwezig zijn bij dit mooie moment en is er ook om de helpende hand te bieden. En dat is zeker nodig, want het vullen van bevallingsbad is makkelijker gezegd dan gedaan. Uiteindelijk moeten er zelfs meerdere waterkokers aan te pas komen en dat allemaal vlak voor het moment suprême!

Ook loopt Bobbi mee in een verloskundigenpraktijk om de zwangerschappen van deze kant te bekijken. Zo is ze bij de 7-weken-echo van een jong stel – een spannend moment, omdat ze dan voor het eerst kijken of er teken van leven is. Ook mag Bobbi meekijken bij een vreugdevolle geslachtsbepalende echo én rijdt ze kraamvisite met verloskundige Evie. Het blijven ontroerende momenten voor zowel de aanstaande ouders als Bobbi om met dit prille leven te mogen kennismaken.

Tot slot gaat ze langs bij Samantha uit het vorige seizoen die als alleenstaande moeder van twee, graag nog een kind wilde en er via een Deense donor zelfs twee kreeg. Bobbi kijkt hoe het nu gaat in het volle huis van Samantha met de vrolijke tweeling Jack en Josh en haar andere zoons. Voor veel aanstaande en jonge ouders is Bevallen met Bobbi een gids naar de nieuwe werkelijkheid of juist een feest van herkenning en zitten hiervoor gekluisterd aan de buis.

'Bevallen met Bobbi', vanaf maandag 20 april om 20.30 uur bij TLC en 7 dagen vooruit te kijken op discovery+.