Update zoektocht Minh Nghia Vuong in 'Opsporing Verzocht'

Vanavond in het AVROTROS-programma 'Opsporing Verzocht' op NPO 2 het laatste nieuws over de zoektocht naar Minh Nghia Vuong. De 49-jarige Vuong schoot afgelopen zaterdag een 38-jarige vrouw en haar moeder neer op een parkeerterrein in Zwijndrecht.

De 66-jarige vrouw overleed, haar dochter ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. De aanleiding van dit incident wordt gezocht in de relationele sfeer. Het Team Grootschalige Opsporing van de politie, dat op zoek is naar de vuurwapengevaarlijke verdachte, deelt de meest recente aanknopingspunten voor het publiek.

Meisje (13) loopt weg van huis en wordt verkracht in park

De politie Rotterdam is al lange tijd op zoek naar een man die zich in januari 2022 in het Museumpark heeft vergrepen aan een 13-jarig meisje. Het meisje liep die nacht van 6 januari op straat in Rotterdam omdat ze met ruzie thuis was weggelopen. Er zijn bewakingsbeelden waarop te zien is hoe de verdachte het meisje al pratend meeneemt. Uiteindelijk werd ze nabij de Rozentuin door hem verkracht. De verdachte is een vermoedelijk Spaans-sprekende man, die vanaf mei 2021 in ons land zou hebben verbleven.

Mannen breken in bij zorgcentrum en overvallen 93-jarige vrouw

Er is vastgelegd hoe twee mannen op 28 november de centrale deur van een zorgcentrum in Maassluis openbreken. Even later belde één van hen aan bij een 93-jarige bewoonster en duwde zich vrijwel direct met geweld naar binnen. Er zijn dierbare sieraden en geld van de vrouw meegenomen zoals de trouwring die de vrouw al 71 jaar droeg.

Casino-medewerkster wordt boos op overvaller

Op 4 november is het Fairplay-casino aan de Klompstraat in het centrum van Heerlen overvallen. De dader liep vlak voor sluitingstijd met getrokken pistool het casino binnen en zette daarbij onder meer zijn wapen tegen de slaap van één van de vrouwen. Op bewakingsbeelden is te zien, hoe de vrouw zich ernstig verzet tegen de man.

Handgranaat achtergelaten bij al gesloten zonnestudio Den Bosch

Op 9 juli werd bij een zonnestudio aan de Hildebrandstraat in Den Bosch een handgranaat ontdekt. Die hing aan wat tape aan de dichtgetimmerde gevel van de zaak. Diverse bewoners en ondernemers in naastgelegen panden moesten halsoverkop de straat op. De dader en zijn scooter staan op beeld. Ook ontvangt de politie graag informatie van tipgevers over het motief van de bedreiging.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 24 januari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.