Ultieme liefdeswedstrijd '90 Day Fiancé: Love Games' op Discovery

Foto: © Discovery Benelux 2021

Hoe goed kennen de koppels van '90 Day Fiancé' elkaar inmiddels? Dat wordt getest in de ultieme liefdeswedstrijd: '90 Day Fiancé: Love Games'.

Per aflevering nemen drie koppels uit eerdere seizoenen het tegen elkaar op met vragen over hun eigen relatie. Wat irriteert de een het meest aan de ander? Op welke beroemdheid vind je dat je partner het meest lijkt? En als welk persoon zou je het liefst willen dat je partner jou verrast in de slaapkamer… Geven de twee hetzelfde antwoord, dan verdienen ze punten

Aan het eind van elke aflevering blijft een winnend koppel over dat door mag naar de volgende ronde om zo kans te maken op de grote eindprijs. Wie uit alle 24 koppels wint deze unieke relatietest?

'90 Day Fiancé: Love Games', vanaf maandag 8 februari bij discovery+.