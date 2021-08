'Uitmarkt 2021: Musical Awards, the Kick-off' bij AVROTROS

Foto: AVROTROS - Roy Beusker 2021

In 'Uitmarkt 2021: Musical Awards, the Kick-off' zie je verschillende voorproefjes van wat ons het komende seizoen te wachten staat, o.a. van 'Titanic', 'Come From Away', 'The Sound of Music', 'The Rocky Horror Show', 'Tina de musical' en 'Aladdin'.

Maar ook de kleinere musicals zoals 'Amélie', 'Spring Awakening' en de spektakelmusical 'Dagboek van een Herdershond' laten zich zien en horen. De Musical Awards die worden uitgereikt zijn de publieksprijzen voor favoriete musicalperformer allertijden, favoriete musicalsong allertijden en favoriete originele Nederlandse musical allertijden.

Presentatie: Romy Monteiro en Frits Sissing. 'Uitmarkt 2021: Musical Awards, the Kick-off', zondag 29 augustus om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.