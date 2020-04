'Typisch Thuis' vanaf maandagbij BNNVARA op NPO 2

Foto: © Evangelische Omroep 2020

De afgelopen twee weken zagen we hoe oude bekenden uit de EO-series van 'Typisch' hun leven invullen. Vanaf aanstaande maandag 6 april is het de beurt aan BNNVARA. Het programma 'Typisch' gaat met het volgende motto te werk: 'Zo leven wij samen'.

Deze zin krijgt door de coronacrisis een nog diepere betekenis. Want het samenzijn ziet er op dit moment net even wat anders uit. De afgelopen jaren maakten we kennis met honderden gewone mensen uit heel Nederland. Ook zij proberen er op dit moment het beste van te maken.

Welk effect heeft de coronacrisis op hun leven? Hoe gaan zij om met de angst en eenzaamheid? De redactie van 'Typisch' blijft thuis, maar heeft de geportretteerden uit voorgaande seizoenen gevraagd om zelf te laten zien hoe hun leven er op dit moment uitziet.

Van Wielenpôlle in Leeuwarden tot het witte dorpje Thorn in Limburg. In heel Nederland zijn de mensen uit 'Typisch' geraakt door de coronacrisis. Jolanda uit Moerdijk heeft het nog steeds razend druk in haar sokkenwebshop, maar maakt toch tijd voor de actie: 'Moerdijk voor elkaar'. Haar oude moeder die in de mantelzorgwoning in Jolanda's tuin woont is bang dat er weer oorlog uitgebroken is. De 15-jarige Romy uit Bellingwolde gaat niet naar school en moet zichzelf vermaken; ze doet mee aan de challenge: 24 uur op de trampoline (zie foto). Aynur uit Zevenkamp heeft haar naai-atelier gesloten voor klanten en besteedt haar tijd nu aan het maken van mondkapjes. Ondanks het begin van de lente blijft het zelfs op Texel rustig. Erna uit Oosterend laat ons zien hoe stil het op het eiland is.

'Typisch Thuis', vanaf maandag 6 april iedere maandag t/m donderdag om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.