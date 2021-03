'Typisch' strijkt neer in Drentse Emmen en omgeving

Het Drentse Emmen en omgeving is met de omliggende buurtschappen, dorpjes en gehuchten meegerekend, de grootste gemeente van de provincie Drenthe. Hier, in een gebied tegen de Duitse grens geplakt, volgen de makers van 'Typisch' een aantal markante en bijzondere bewoners.

Want bijzonder zijn ze zeker, dat vinden ze zelf ook: 'God schiep uit gouden korenaren, de Drenten en Twentenaren. En uit de resten, die lui uit het westen.'

In de eerste week van 'Typisch Emmen' maakt de kijker onder meer kennis met de stamgasten van het buurtcentrum dat een thuis heeft gevonden in het voormalige Noorderdierenpark van Emmen. Voor de 69-jarige Jan is deze plek zo veilig en vertrouwd dat hij hier eindelijk uit de kast durft te komen. Ook gaat 'Typisch' op pad met de familie Trip die bevangen is door de vrachtwagenkoorts. Door zijn foto’s is Justin inmiddels een beroemdheid in de truckerswereld. Vader Jeroen en moeder Alinda genieten daar minstens zo veel van als hun zoon zelf. En Gerard, de ezelfluisteraar van Emmen en omgeving, deelt zijn bijzondere gave met de kijkers.

In de 12-delige serie 'Typisch Emmen' maakt de kijker verder onder andere kennis met het mannenhuishouden van de muzikale Robert en zijn zoon Daan. Worden Engel en Brechtje gevolgd in de laatste dagen van hun geliefde buurtsuper. Leven we mee met 'buurtburgemeester' Jan de Klein die in het vissen troost probeert te vinden na moeilijke tijden. En zien we hoe de Indiase Kamal probeert in te burgeren onder de vleugels van zijn nuchtere Grietje.

Deze en nog veel meer bijzondere bewoners zijn vanaf maandag 22 maart drie weken lang te volgen in 'Typisch Emmen'.

'Typisch Emmen', vanaf maandag 22 maart om 19.15 uur bij de EO op NPO 2.