Tweede seizoen van realityserie 'Like Monica' bij Videoland

Foto: Videoland - © Jasper Rens van Es 2021

Opnieuw geeft Monica Geuze de regie volledig uit handen in het tweede seizoen van 'Like Monica'. We volgen Monica in de volgende fase van haar leven. Zakelijk timmert ze aan de weg, haar bedrijf groeit snel en privé zet ze een bijzondere en spannende stap. Monica en haar vriend Robbert gaan samenwonen in hun nieuwe koopwoning in Amsterdam.