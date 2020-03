Tweede seizoen 'De Andere Kant Van Nederland' start dinsdag 3 maart bij RTL 5

Nederland is een van de rijkste landen van Europa, maar toch leeft bijna één miljoen Nederlanders onder de armoedegrens van 1100 euro per maand. Ondertussen wordt ook de kloof tussen arm en rijk steeds groter.

In 'De Andere Kant Van Nederland' zoomen we in zes provincies in op de armste gemeenten van Nederland en leren we de verhalen kennen die schuilgaan achter de voordeuren in de armste wijken. We volgen zeven huishoudens, bestaand uit dappere mensen die elke maand weer alles op alles zetten om er het beste van te maken. 'De Andere Kant Van Nederland' is vanaf dinsdag 3 maart om 21.30 uur te zien bij RTL 5.

In het tweede seizoen van 'De Andere Kant Van Nederland' volgen we zeven huishoudens uit de armste wijken van de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zeeland.

Drenthe

Assenaren Patrick en Alice hebben samen een schuld van 35.000 euro. Om dit af te lossen heeft het stel hulp ingeschakeld van een bewindvoerder en blijft er per week slechts 67 euro om van te leven. Ze leven als paganisten, een moderne vorm van hekserij waarin de kracht van de natuur centraal staat. Ze houden er bijvoorbeeld enorm van om rituelen uit te voeren of naar Fantasy Fairs te gaan, maar door de financiële problemen zit dat er bijna niet meer in. Nu Patrick zijn baan kwijt is geraakt vanwege een conflict met zijn baas, staat het stel voor nóg grotere financiële uitdagingen. Patrick solliciteert zich suf, maar helaas lukt het hem niet om passend nieuw werk te vinden.

De energieke Ellen en haar dochter Abby wonen samen in de armste wijk van Emmen, Angelslo. Ellen is hier geboren en getogen. Na de geboorte van Abby wordt Ellen depressief en houdt haar financiën niet bij. Ze ontvangt te veel kinderopvangtoeslag en er ontstaat een belastingschuld. Daarnaast geeft Ellen aan niet goed met geld om te kunnen gaan: 'Ik heb geen gat in mijn hand, ik heb helemaal geen handen.' Toch kan Ellen elk moment uit de schuldsanering komen. Tot dan moeten Ellen en Abby rondkomen van 70 euro per week.

Flevoland

De flamboyante Leroy uit Lelystad heeft in het verleden veel tegenslagen gekend. Als jongere was hij erg impulsief en belandde hij in de schulden door het doen van online aankopen en het afsluiten van leningen. Hij dacht deze schulden af te kunnen betalen door de prostitutie in te gaan; een wanhoopsdaad met een depressie tot gevolg. Sinds drie jaar zit hij in een schuldsaneringstraject om 78.000 euro af te betalen. Ondanks zijn weekbudget van 50 euro is hij positief ingesteld en heeft hij maar éen doel: gelukkig zijn en genieten van de kleine dingen in het leven. Zijn grootste hobby, zich verkleden en optreden als zijn alterego Daniëla, heeft hij al vijf jaar niet kunnen doen. De kleding en accessoires om zich om te toveren van man naar vrouw kosten nou eenmaal veel geld. Toch wil hij ervoor gaan en bereidt hij met hulp van familie en vrienden zijn comeback optreden voor.

Friesland

De Friese Peter heeft een turbulent leven gehad: hij heeft jaren als kapitein op zee gewerkt, heeft in de gevangenis gezeten en is dakloos en verslaafd geweest. Nu hij zijn leven op de rit heeft, moet hij flink wat schulden uit zijn zwarte tijd afbetalen. Om dat te laten slagen, leeft hij van 50 euro in de week. Ondanks zijn kleine budget geeft Peter aan gelukkiger te zijn dan ooit: 'Ik kan niet met geld omgaan. Ondanks dat ik vroeger rijkdom heb gekend, ben ik nu een stuk gelukkiger. Ik ben op het goede pad en samen met mijn hond Wolf kan ik de hele wereld aan.'

Gelderland

Martine en Anita zitten allebei diep in de put, tot ze elkaar in december 2016 ontmoeten in de daklozenopvang in Arnhem. Anita zwerft dan al 30 jaar over straat met een drugs- en drankverslaving. De twee worden verliefd en proberen sindsdien hun leven samen op te bouwen. Anita zit in de schuldsanering en heeft een schuld van 12.000 euro. Ze krijgt 60 euro per week van haar bewindvoerder. Martine heeft een schuld van 15.000 euro bij de Belastingdienst en moet van 60 euro per week rondkomen. Toch staat er iets groots op de planning; de dames gaan trouwen! Ze houden zóveel van elkaar, dat ze graag in het huwelijksbootje stappen. Dat is een uitdaging met zo weinig geld, maar door hulp van vrienden, slim rekenen en de wensen aanpassen, weten ze het toch voor elkaar te krijgen.

Noord-Holland

Esmeralda woont met haar drie pleegdochters en biologische zoon in een roze huisje in het pittoreske Floradorp in Amsterdam-Noord. Esmeralda leeft van haar uitkering en verdient geld door pleegkinderen op te vangen. Ze heeft een schuld van 3000 euro, doordat ze ooit een wasmachine op krediet heeft gekocht. Onderaan de streep houdt Esmeralda zo’n 200 euro in de week over om van te leven met haar vier inwonende kinderen. Esmeralda is door reuma en artrose volledig afgekeurd als verpleegkundige, maar het zorgen zit in haar bloed. Dagelijks strijdt ze met haar stichting De Florakokjes tegen armoede, samen met een handvol vrijwilligers. Haar huis en tuin staan vol met goederen en dagelijks wordt er overgebleven eten bij haar geleverd. Esmeralda deelt dat vervolgens weer uit aan mensen die het écht nodig hebben.

Zeeland

Alleenstaande vader Patrick woont met zijn drie stiefkinderen en twee biologische kinderen in het armste gedeelte van Vlissingen: het Middengebied. De Noorse moeder van de kinderen, de ex van Patrick, woont in Noorwegen. Patrick heeft geen recht op kindgebonden budget of een uitkering, omdat alle kinderen de Noorse nationaliteit van zijn ex-vrouw hebben. De kinderen hebben lange tijd bij de ouders van Patrick geleefd, terwijl hij zelf her en der bij mensen op banken sliep op zoek naar een huis en een baan. Inmiddels werkt hij fulltime bij de riolering, maar met dat salaris heeft hij nog steeds veel moeite om elke maand rond te komen. Patrick is met zijn vijf kinderen nog maar net terug in Nederland en heeft een budget van 75 euro per week.

'De Andere Kant Van Nederland' wordt geproduceerd door Vincent TV Producties en is vanaf dinsdag 3 maart om 21.30 uur te zien bij RTL 5.