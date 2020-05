Tweede editie online pubquiz 'De Slimste Mens'

Foto: © KRO-NCRV 2018

'De Slimste Mens 'is terug met de online pubquiz! Deze tweede editie vindt plaats op Hemelvaartsdag, 21 mei, om 20.00 uur op de Facebookpagina van 'De Slimste Mens'.

De eerste editie van de online pubquiz op tweede paasdag kon op veel enthousiasme rekenen van fanatieke spelers die zelf eens wilden meespelen met de kennisquiz. Met veel plezier kondigen we aan dat we nogmaals een pubquiz organiseren, ditmaal op Hemelvaartsdag. Vanuit zijn woonkamer loodst presentator Philip Freriks iedereen weer door de vertrouwde vragenrondes heen. Weet jij samen met je team alle antwoorden?

Deze pubquiz heeft een paar nieuwe elementen. Philip wordt, net als op tv, bijgestaan door de juryvoorzitter en allesweter Maarten van Rossem en samen zijn ze nu ook in beeld te zien. De antwoorden van de quiz bespreekt Philip ook met Maarten.

Aanmelden?

Ben je helaas niet de slimste groep geworden bij de vorige editie en wil je revanche? Beschik jij samen met je team over de benodigde kennis? Vorm dan een team met je partner, gezin, huisgenoten, vrienden of collega’s en ga samen de strijd aan. Meld je hier aan en ontdek wie deze editie de slimste groep van Nederland is.

'De Slimste Mens Online Pubquiz' is donderdag 21 mei om 20.00 uur live op de Facebookpagina van 'De Slimste Mens' te spelen. Meld je team hier vooraf aan.