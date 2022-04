Twee 'Blauw Bloed' specials op Koningsdag

Het EO royalty-programma 'Blauw Bloed' zendt op Koningsdag twee specials uit op NPO 1. 's Middags blikken Jeroen Snel en Anne Mar Zwart in de special 'Amalia' terug op het leven van Amalia tot nu toe.

De documentaire ‘In Voor- en Tegenspoed’, 20 jaar huwelijk Willem-Alexander en Máxima’ wordt ‘s avonds uitgezonden. Hierin halen bekende royalty-watchers herinneringen op met als centrale vraag ‘Hoe gelukkig zijn Willem-Alexander en Máxima nu echt?’

Amalia

Prinses Amalia is afgelopen 7 december 18 jaar geworden. Anne Mar Zwart en Jeroen Snel nemen het leven van de kroonprinses tot nu toe onder de loep. En hoe doen de andere Europese kroonprinsessen het eigenlijk? Daarnaast wordt ook gekeken hoe haar leven er vandaag de dag uitziet. Wat doet ze in zo’n ‘tussenjaar’? En is het waar dat ze al serieus verkering zou hebben?

Verder zoomt Miluska van ’t Lam, hoofdredacteur van Harpers Bazaar, in op de kledingstijl van Amalia. Hoe eigenwijs is die stijl en is ze al een stijlicoon te noemen? Tenslotte is het interview te zien dat Jeroen Snel hield met Claudia de Breij over het boek dat zij vorig jaar over Amalia uitbracht.

Huwelijksjubileum

Een andere feestelijke datum voor het Nederlandse koningshuis was 2 februari. Die dag vierden koning Willem-Alexander en koningin Máxima dat zij twintig jaar getrouwd zijn. Ter ere daarvan maakte 'Blauw Bloed' de special ‘In Voor- en Tegenspoed’, 20 jaar huwelijk Willem-Alexander en Máxima’. In de vijftig minuten durende documentaire halen bekende royalty-watchers herinneringen op met als centrale vraag ‘Hoe gelukkig zijn Willem-Alexander en Máxima nu echt?’

De latina Máxima vult de Hollander Willem-Alexander perfect aan. Ze gaf schwung en glamour aan ons koningshuis in de polder. Maar is het echt een match made in heaven? Royaltywatchers kennen ook momenten dat de spanning tussen de twee soms om te snijden is. Hebben de momenten van tegenspoed hen dichter bij elkaar gebracht of juist niet?

En was Máxima ook voor Willem-Alexander gevallen als hij geen kroonprins was geweest?

Het rijke archief van 'Blauw Bloed' zorgt voor een bijzondere reis door twintig jaar koninklijk huwelijk. Jeroen Snel, eindredacteur bij de EO en één van de royaltydeskundigen die aan het woord komt: 'Achttien jaar lang reisde 'Blauw Bloed' mee met het koningspaar. Met achttien jaar verhalen en bijzondere momenten geeft deze special een bijzondere en betrouwbare kijk op twintig jaar huwelijk.'

Beide 'Blauw Bloed' specials zijn op woensdag 27 april, Koningsdag, te zien bij de EO op NPO 1. ‘Amalia’ is wordt uitgezonden om 14.50 uur en ‘In Voor- en Tegenspoed’, 20 jaar huwelijk Willem-Alexander en Máxima’ om 20.30 uur.