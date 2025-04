TV5MONDE in mei in teken van Cannes Filmfestival

Een van de meest prestigieuze filmfestivals gaat bijna van start. Op de lange trappen van het 'Palais des Festivals' verschijnen alle wereldsterren ten tonele.

De Franstalige zender TV5MONDE brengt zoals altijd in mei, een ode aan dit bijzondere festival met negen films en twee documentaires.

Film: 'Les oliviers de la justice'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 1 mei om 21.00 uur

1962. Tegen het einde van de onafhankelijkheidsoorlog keert Jean terug naar zijn geboorteland, Algerije, omdat zijn vader stervende is. Hij haalt jeugdherinneringen op, waarin Algerijnen en kolonisten vredig samenleefden. Maar de realiteit van het kolonialisme en de aanhoudende ongelijkheid schudden hem al snel wakker.

Regie: James Blue (Algerije/Frankrijk, 1962)

Onderscheidingen: 'Semaine de la Critique 1962'

Film: La dérive des continents (au sud) (Nederlands ondertiteld)

Zondag 4 mei om 21.00 uur

In opdracht van de Europese Unie is Nathalie op Sicilië om het bezoek van Angela Merkel en Emmanuel Macron aan een vluchtelingenkamp voor te bereiden. Haar zoon Albert is hier ook aanweizg. Samen met zijn strijdmakkers verzet hij zich tegen zijn moeder en deze diplomatieke reis.

Regie: Lionel Baier (Zwitserland, 2022)

Onderscheidingen: Quinzaine des Réalisateurs 2022

Film: 'La salamandre'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 8 mei om 21.00 uur

Twee vrienden, Pierre en Paul, schrijven samen een scenario op basis van een waargebeurd verhaal: het verhaal van een jonge arbeidster, Rosemonde, die beschuldigd wordt van poging tot moord op haar oom en bij gebrek aan bewijs uiteindelijk wordt vrijgelaten. Paul, de dromer, stelt zich het personage voor. Pierre, die realistischer is, gaat op onderzoek uit ...

Regie: Alain Tanner (Zwitserland, 1971, zwart-wit)

Onderscheidingen: Quinzaine des Réalisateurs 1971

Film: 'France'

Zondag 11 mei om 21.00 uur

France is een topjournaliste bij een non-stop nieuwszender en haar wereld verandert ingrijpend als ze tijdens een verkeersongeluk een voetganger verwondt. De jonge vrouw probeert zich terug te trekken in een eenvoudig, anoniem leven. Maar haar beroemdheid blijft haar achtervolgen...

Regie: Bruno Dumont (Frankrijk/Duitsand/Italië/België, 2019)

Onderscheidingen: in competitie Cannes 2021

Film: 'Trois couleurs: rouge'

Donderdag 15 mei om 21.00 uur

Valentine, student en model, overrijdt een hond. Ze brengt het gewonde dier naar zijn eigenaar, een gepensioneerde rechter. De verbitterde man slijt normaal gesproken zijn avonden met het afluisteren van de telefoongesprekken van zijn buren. Hun in eerste instantie botsende relatie verandert langzaamaan in een diepgaande vriendschap.

Regie: Krzysztof Kieslowski (Frankrijk/Polen/Zwitserland, 1994)

Onderscheidingen: in competitie Cannes 1994

Film: 'Alice et le maire'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 18 mei om 21.00 uur

Paul Théraneau, de burgemeester van Lyon, heeft een probleem. Na dertig jaar in de politiek heeft hij voor het eerst in zijn leven geen ideeën meer! Om dit op te lossen, neemt hij een briljante jonge filosoof aan, Alice Heimann. Hun gesprekken zetten alles in een ander daglicht...

Regie: Nicolas Pariser (Frankrijk, 2018)

Onderscheidingen: Quinzaine des Réalisateurs 2019

Film: 'Une aussi longue absence'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 22 mei om 21.00 uur

Thérèse Langlois is geïntrigeerd door een zwerver die veel op haar man lijkt, die vijftien jaar eerder door de Duitsers gedeporteerd is. Ze besluit hem te volgen omdat ze het toch zeker wil weten. De man lijdt echter aan geheugenverlies. Thérèse probeert met veel geduld zijn herinneringen te ontgrendelen...

Regie: Henri Colpi (Frankrijk/Italië, 1960)

Onderscheidingen: Gouden Palm Cannes 1961

Film: 'Ama Gloria'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 25 mei om 21.00 uur

Cléo, 6 jaar, groeit op met haar vriendelijke maar vaak afwezige vader en haar oppas Gloria, op wie ze dol is. Deze moet echter definitief terug naar Kaapverdië om voor haar kinderen te zorgen. Het afscheid is moeilijk, Cléo's wereld stort in. Dan besluit haar vader dat ze Gloria in de zomer mag bezoeken, aan de andere kant van de wereld.

Regie, scenario: Marie Amachoukeli (Frankrijk/België, 2022)

Onderscheidingen: Semaine de la Critique 2023

Film: 'La bataille du rail'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 29 mei om 21.00 uur

Tijdens de Tweede Wereldoorlog plegen talrijke Franse spoorwegarbeiders daden van verzet. Dagelijkse sabotage, spectaculaire ontsporingen: het SNCF-netwerk heeft vele acties tegen het naziregime mogelijk gemaakt. Een stationschef, Camargue, en zijn adjunct, Athos, beheren het netwerk in hun sector, met gevaar voor eigen leven.

Regie : René Clément (Frankrijk, 1945)

Onderscheidingen: Beste Regie & Juryprijs Cannes 1946

Docu: 'Romy Schneider face à son destin' (Nederlands ondertiteld)

Maandag 19 mei om 21.00 uur

Haar schoonheid, haar immense talent, haar kwetsbaarheid... Romy Schneider (1938-1982) laat niemand onverschillig. Terugblik op het parcours van een perfectionist, gepassioneerd door haar rollen, grote geliefde en eeuwig gekwetst door het leven.

Regie: Sophie Agacinski (Frankrijk, 2023)

Docu: 'Le terminus des prétentieux' (Nederlands ondertiteld)

Maandag 19 mei om 22.00 uur

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de geboorte van Michel Audiard, in 2020, opent Gaumont de archieven en onthult enkele onbekende stukken van de auteur. 'Le Terminus des prétentieux', een titel bedacht voor veel van zijn onvoltooide projecten, blikt terug op het leven en werk van deze zeer productieve Franse dialoogschrijver.

Regie: Sylvain Perret (Frankrijk, 2020)