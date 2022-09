'TV Monument' met Jenny Arean bij MAX

In deze aflevering van 'TV Monument' staat comédienne Jenny Arean centraal. Tv-chroniqueur Han Peekel bespreekt haar carrière ter ere van haar 80ste verjaardag.

Jenny Arean is een rascomédienne. Ze wordt omschreven als ‘de chansonnière met een knoert van een persoonlijkheid en van gloedvol graniet’. In de remake van '‘t Schaep met de vijf pooten' is zij een echt Amsterdams volkswijf. In het theater en menig televisieprogramma is zij de gesoigneerde Grande Dame van het Nederlandse lied. Met de wijze waarop zij haar teksten overbrengt, weet ze haar publiek altijd te ontroeren. In deze aflevering vertellen cabaretière Birgitte Kaandorp en biograaf Xandra Knebel over haar werk op de vaderlandse podia en televisie.

In 'TV Monument' bespreekt tv-chroniqueur Han Peekel de carrières van grote televisiepersoonlijkheden, zoals cabaretiers, presentatoren en acteurs.

