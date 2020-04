'Tussen Kunst en Kitsch' vanuit verschillende musea

In deze uitzending van 'Tussen Kunst en Kitsch' wordt er vanuit diverse musea getaxeerd. Expert Rob Driessen taxeert een vaas met daarop twee aapjes. De eenvoud van vorm en decor is een mooi voorbeeld van typisch Nederlandse Nieuwe Kunst van rond 1900.

Dit was het summum van de Nederlandse Art Nouveau. De typisch Nederlandse grove rivierklei is ingelegd met heel fijn gesneden witte klei. De apen zijn grappig, menselijk, houden de mensen een spiegel voor. Het dier als motief kwam vaker voor. Waarschijnlijk is hij gemaakt door Chris van der Hoef, die na 1900 hoofdontwerper was van Amstelhoek.

Mieke Zilverberg taxeert een houten handfragment van een sarcofaag. Het is een houten sarcofaag fragment in de vorm van een hand die een ‘Tit’ amulet vasthoudt. Dat is het bloed van Isis, de godin van de bovenwereld die getrouwd was met de god van de onderwereld. Het amulet staat voor welvaart en het goede leven in het hiernamaals. Ook taxeert Tom Angevaren twee borden. Voor deze beide borden is de afbeelding van Het oordeel van Paris gebruikt.

Expert Tom Angevaren herkent aan de ranken met schelpen en goud de borden als 18de eeuwse 'Chine de Commande' borden, wat wil zeggen dat het borden zijn die in China in opdracht zijn uitgevoerd voor de Europese markt. De Chinezen waren echter niet zo thuis in de anatomie van de westerse mens en je ziet ze dan ook zwoegen op de naakte lichamen van de goden.

'Tussen Kunst en Kitsch', woensdag 15 april om 20.30 uur op NPO 1.