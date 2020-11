'Tussen Kunst en Kitsch' vanuit het Dordrechts Museum

Deze uitzending van 'Tussen Kunst en Kitsch' wordt er vanuit het Dordrechts Museum getaxeerd. Expert Paul van Rosmalen taxeert een Chinese schildering waarop twee gibbon apen spelen met een tak.

Toen expert Paul van Rosmalen deze aapjes zag, ging er een belletje rinkelen. Deze staartloze gibbons zijn namelijk het trademark van de Chinese schilder Chen Wen Hsi. Hij is in de burgeroorlog van 1948/1949 China ontvlucht en in Singapore gaan wonen. Daar is hij een nationale 'held' geworden, met inmiddels ook een eigen museum.

Verder taxeert Kitty Laméris een micro mozaïek. Ze vertelt dat grote glas mozaïeken in Rome voor het eerst op grote schaal werden gemaakt toen de fresco’s in de Sint Pieterskerk in Rome steeds weer aangetast werden door vocht. Men besloot om alle schilderingen te vervangen door mozaïeken gemaakt van glas. Monniken voerden het uit. Ze deden wel acht jaar over 1 'schildering'. Het was met recht monnikenwerk!

