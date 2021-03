'Tussen Kunst en Kitsch' vanuit diverse musea

Er wordt vanuit diverse musea getaxeerd. Expert Martijn Akkerman taxeert een hanger die gemaakt is van rozenkwarts. Maar meestal is dat troebel van kleur, deze is doorzichtig en dat is heel bijzonder.

Esther Aardewerk taxeert een 72-delige zilveren bestekset. Ze vertelt dat je tot in de 17e eeuw zelf je bestek mee moest nemen. Niet mes en vork, maar vaak alleen een lepel, daar kon je soep mee eten, de rest at je met je handen. Wie het zich kon veroorloven liet dit in edelmetaal uitvoeren.

Rob Driessen taxeert een klok. Jarenlang is gedacht dat deze klok een ontwerp van architect Victor Horta was. Het is een zeldzaam en kostbaar klokkenstel.

'Tussen Kunst en Kitsch', woensdag 3 maart om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.