'Tussen Kunst en Kitsch' is zondag terug

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst. Steven Sterk taxeert een 'echte' schat die bestaat uit litho's van kunstenaar Miró, liefdesbrieven en foto's van Picasso.
De eigenaresse vond deze in het huis dat zij en haar man kochten. Veel van deze kunstwerken en brieven waren gericht aan één vrouw. Wie is deze vrouw? Ook wordt er een portret door de Vlaamse schilder Reimond Kimpe getaxeerd. Tijdens een bombardement is zijn atelier in 1940 met 200 schilderijen in vlammen opgegaan. Dit soort vroege werken zijn gewild. Verder in het Groninger Museum: een zeldzaam en waardevol kanon waarvan de eigenaar meer te weten wil komen, een witte ibis uit ca 600 voor Christus en een zilveren broche.
'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 9 november om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.
Een ketting met tijgernagels, twee beeldjes van ruiters op paarden uit de Han-dynastie, een bijzondere verzameling folders, een flesje uit de 1e eeuw na Chr. en een schilderij. Wat zijn ze waard?
Bas Hesselink is nog nooit een eerste editie van de Statenbijbel tegengekomen bij Tussen Kunst en Kitsch. Tot nu! In Next Nature Museum krijgt hij een eerste druk van de Statenbijbel in handen die dateert uit 1637, gesigneerd door Barend Langenes.
