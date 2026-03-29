Van verborgen schatten tot historische moordzaken in april op The HISTORY Channel

In april brengt The HISTORY Channel een reeks avontuurlijke en intrigerende series die geschiedenis, mysterie en misdaad samenbrengen.

Vanaf 9 april is elke donderdag om 21.25 uur 'The Last Hunt for Nazi Gold' te zien. De serie volgt historicus Guy Walters en Justine Ostrowska op een lange zoektocht door Europa naar de legendes rond verborgen nazischatten. In een van de afleveringen staat de naziroof van kunstwerken centraal, met speciale aandacht voor werken van Rembrandt van Rijn en Johannes Vermeer.

Een dag later, vanaf 10 april elke vrijdag om 20.30 uur, toont 'Gold Wars Downunder' hoe fanatieke mijnbouwteams in het ruige Australische landschap alles riskeren in een moderne goudkoorts.

Later in april, vanaf 27 april, elke maandag om 21.25, start het nieuwe seizoen van 'Mysteries Unearthed with Danny Trejo'. Hierin duikt acteur Danny Trejo in de fascinerende verhalen achter begraven schatten en verdwenen beschavingen, waarbij nieuwe inzichten in historische mysteries worden onthuld.

Tot slot onderzoekt 'Britain's Murder Map with Vicky McClure and Jonny Owen' vanaf 30 april elke donderdag om 20.30 uur spraakmakende moordzaken die het moderne Groot-Brittannië hebben gevormd en tot op de dag van vandaag invloed hebben.

'The Last Hunt For Nazi Gold'

Vanaf 9 april elke donderdag om 21.25 uur

'The Last Hunt for Nazi Gold' volgt historicus Guy Walters en Justine Ostrowska op een 4.000 kilometer lange reis door Europa, op zoek naar de legendes over verborgen nazischatten. Van mijnen in Duitsland en het mysterie van de Amberkamer in Tsjechië tot gestolen kunstwerken van Rembrandt van Rijn, de mythe van de Gouden Trein in Polen, bunkerjachten in Italië en het beruchte Toplitzmeer. Hun zoektocht combineert ontdekkingen met bijzondere ontmoetingen. Hoewel elke locatie meer mythe dan schat blijkt te herbergen, laat de serie zien hoe obsessie, paranoia en geschiedenis onlosmakelijk met elkaar verweven zijn.

'Gold Wars Downunder'

Vanaf 10 april elke vrijdag om 20.30 uur

'Gold Wars Downunder' volgt drie fanatieke mijnbouwteams die strijden op het enige stuk land dat rijk is aan goud, in de hoop de grootste klompjes en de grootste opbrengst te winnen.

De verkoop van goud is een belangrijke bron van inkomsten voor honderdduizenden Australiërs. Mannen en vrouwen die bereid zijn alles op het spel te zetten wanneer ze zich begeven in een van de gevaarlijkste en meest onherbergzame gebieden op aarde, in de hoop rijk te worden. De mijnwerkers zijn de vertellers en via hun specialistische mijnbouwvaardigheden worden we direct bij de actie betrokken.

De stad Clermont beschikt over geschatte goudreserves ter waarde van 750 miljoen Australische dollar en de goudprijs is historisch hoog. Het is een moderne goudkoorts.

'Mysteries Unearthed with Danny Trejo'

Vanaf 27 april elke maandag om 21.25 uur

'Mysteries Unearthed with Danny Trejo' onderzoekt de fascinerende verhalen achter begraven objecten en verdwenen beschavingen en biedt nieuwe inzichten in mysteries uit het verleden en het heden. Van gevaarlijke explosieven en dodelijke vloeken die een risico vormen voor gewone mensen tot schatten die op de meest onverwachte manieren worden gevonden.

Elke aflevering duikt in de plaatsen, de mensen en de historische betekenis van deze ontdekkingen. Soms kun je geschiedenis schrijven door simpelweg op het juiste moment op de juiste plaats te zijn, want niets blijft voor altijd verborgen.

'Britain's Murder Map With Vicky McClure And Jonny Owen'

Vanaf 30 april elke donderdag om 20.30 uur

In deze unieke historische misdaadserie onderzoeken de bekende Britse actrice Vicky McClure en haar echtgenoot, historicus Jonny Owen, moordzaken die het moderne Groot-Brittannië hebben gevormd. Van cruciale zaken die leidden tot veranderingen in de wetgeving tot iconische onopgeloste moorden en rechterlijke dwalingen die grote maatschappelijke verschuivingen in gang zetten.

Vicky en Jonny werpen hun eigen unieke blik op elke zaak en onderzoeken hoe en waarom deze tot op de dag van vandaag invloed hebben.

Ook binnenkort te zien:

'Forged in Fire'

Vanaf 4 maart elke woensdag om 20.30 uur

'History's Deadliest with Ving Rhames'

Vanaf 10 maart elke dinsdag om 21.25 uur

'Secrets in the Sand'

Vanaf 23 maart elke maandag om 20.30 uur