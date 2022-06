TT Assen live bij de NOS

Zondag 26 juni is het weer tijd voor de TT Assen. Het motorspektakel beleeft op zondag alweer de 91ste editie. En zoals gebruikelijk is de NOS erbij met een rechtstreeks verslag van de belangrijkste wedstrijden: de Moto3, de Moto2 en natuurlijk de koningsklasse Moto GP.

De races zijn op de televisie te volgen via een speciale uitzending op NPO 1, via de livestream op NOS.nl en de app en op NPO Radio 1 inde lopende programmering van 'NOS Langs de Lijn'.

Presentator Gert van ‘t Hof is samen met analyticus en motorcoureur Michael van der Mark op het TT-circuit. Centraal staat het live verslag van de races, met commentaar van Hans van Loozenoord.

De Moto3 bijt om 11.00 uur het spits af, om 12.20 uur gevolgd door de Moto2 en om 14.00 uur is het de beurt aan de MotoGP. Een uitgebreide samenvatting van de TT Assen is te zien in de avonduitzending van 'NOS Studio Sport' (vanaf 19.00 uur).

Ook NPO Radio 1 biedt ruim baan aan de TT: Sebastiaan Timmerman doet live verslag in 'NOS Langs de Lijn'.

'NOS Studio Sport: TT Assen'

Zondag 26 juni, 10.45 - 15.15 uur op NPO 1.

'NOS Langs de Lijn'

Zondag 26 juni, 14.00 - 19.00 uur op NPO Radio 1.