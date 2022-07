Trossen los voor nieuw seizoen 'Denkend aan Holland' bij MAX

De zomer is officieel begonnen en dat betekent dat Janny van der Heijden en André van Duin richting de haven trekken voor een gloednieuw seizoen van 'Denkend aan Holland'.

Er staan routes nabij Leiden, Zeeland, Amsterdam en Groningen op het programma. De startdatum kunnen we ook delen; de avonturen van Janny en André zijn vanaf donderdag 4 augustus om 21.25 uur te zien bij MAX op NPO 1.

Na een winterse tocht op de Friese meren is het hoog tijd voor zon. Janny van der Heijden en André van Duin zijn helemaal klaar om nieuwe plekken te ontdekken. Janny is reisleidster en heeft prachtige routes uitgestippeld. Dit seizoen trekken Janny en André met hun boot naar Leiden, Zeeland, Amsterdam en Groningen. Scheepshond Nhaan houdt een oogje in het zeil.

Aflevering 1 – donderdag 4 augustus om 21.25 uur bij MAX op NPO 1

Het nieuwe seizoen van 'Denkend aan Holland' wordt afgetrapt in Leiden. Daar begint de vaartocht van Janny en André in de Hortus Botanicus, de plek waar ooit de eerste tulp is geplant. Met een sloep wordt het prachtige centrum van Leiden ontdekt. Onderweg passeert het duo de viskar van Abdullah, een bijzonder draaiorgel en talloze uitdagende bruggen. Ook bij ‘De Grachtwacht’ houden Janny en André even stil. In dit brugwachtershuisje coördineren biologen Auke-Florian en Liselotte hun strijd tegen plastic in de Leidse grachten. Dan stappen Janny en André over op hun vertrouwde boot: de Pollux en wordt koers gezet richting de Kagerplassen, waar ze al genietend rondvaren tussen de zeilschepen en molens. Aan de rand van de Kagerplassen staat de zogenoemde Jeneverboom. Daar wordt traditioneel geproost op een mooie vaart. De reis eindigt in Katwijk aan Zee, waar Janny en André – op het strand – terugblikken op een geslaagde tocht.

Webserie 'Janny's Streken'

Janny van der Heijden laat deze zomer André van Duin achter op hun 'Denkend aan Holland'-boot en stapt aan land om op zoek te gaan naar... eten! In haar eigen online videoserie 'Janny’s Streken' ontmoet Janny bijzondere mensen die uiteenlopende streekproducten maken, bereiden of verbouwen. De producten zijn uniek, innovatief, origineel, soms vergeten of onbekend en áltijd: lekker. 'Janny’s Streken' is op uitzenddagen van 'Denkend aan Holland' te zien op de Facebookpagina van Omroep MAX, MAXVandaag.nl en NPO Start.

'Denkend aan Holland', vanaf donderdag 4 augustus om 21.25 uur bij Omroep MAX op NPO 1.